Janssen observe un changement significatif dans la manière de travailler de Van Persie

Selon Theo Janssen, Robin van Persie bénéficie grandement des conseils de Dick Advocaat, dont l’expérience est bien plus vaste. L’analyste de Rondo estime par ailleurs que l’entraîneur de Feyenoord n’a pas une opinion très élevée de tout le monde au sein de l’organisation.

« Je pense que Van Persie a beaucoup de respect pour Dick en tant qu’entraîneur », a déclaré Janssen lors de l’émission football de Ziggo Sport. Youri Mulder ajoute que les joueurs apprécient aussi la présence d’Advocaat en coulisses.

« Je ne suis pas sûr que cela vaille pour tout le staff de Van Persie ; je pense qu’il suit moins leurs conseils. Il prête davantage l’oreille à un homme comme Dick qu’à ses assistants », a-t-il ajouté pour étayer son propos.

Wytse van der Goot, qui anime l’émission, rappelle que Van Persie a toujours eu la réputation d’être un entraîneur tête de mule. « Mais constatez-vous vraiment un changement depuis l’arrivée d’Advocaat ? »

« Je vois que le jeu a changé. Il est moins ouvert », analyse Mulder à propos du style de Feyenoord ces dernières semaines. « C’est plus organisé. »

Van Persie espère d’ailleurs qu’Advocaat restera en tant que conseiller après la trêve estivale, comme il l’a indiqué vendredi dernier en conférence de presse : « Si ça ne tenait qu’à moi, oui. Je trouverais ça très bien », a déclaré l’entraîneur de Feyenoord.

« En réalité, je parle à Dick tous les jours, même quand il n’est pas là », ajoute Van Persie. « On s’appelle presque quotidiennement et on discute de tout et de rien. Ça se passe exactement comme avec mon staff. »

« Dick apporte sa contribution de manière détendue et agréable. Il pose des questions pertinentes et réfléchit avec nous. J’apprécie vraiment cela. » Auparavant, Van Persie avait également confié à ESPN que l’entraîneur expérimenté jouait un rôle clé dans le style de jeu, Feyenoord semblant désormais plus compact que lors des matchs précédents.