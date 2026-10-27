Theo Janssen estime que les enjeux financiers jouent un rôle important dans le choix du joueur aligné en pointe à l’Ajax. L’ancien milieu de terrain du club d’Amsterdam l’a affirmé lundi soir dans Rondo, sur Ziggo Sport.

Tolu Arokodare est arrivé en prêt de Wolverhampton Wanderers l’été dernier. L’Ajax a également déboursé 20 millions d’euros pour recruter Marcos Leonardo, en provenance d’Al-Hilal. Tolu marque régulièrement, mais doit souvent céder sa place à son concurrent brésilien.

Janssen pense savoir pourquoi Tolu n’est pas toujours titulaire à l’Ajax. « S’il ne joue pas tout le temps, c’est une question d’argent. Tolu est prêté et Leonardo a été acheté. Tu crois que c’est l’entraîneur qui décide de ça ? », s’est demandé l’analyste à voix haute lundi.

L’ancien joueur de l’Ajax apprécie Tolu. « C’est un gars sympathique quand on l’entend parler. Il est puissant et capable de marquer. C’est tout simplement un bon joueur », a déclaré Janssen.

Nordim Amrabat est plus critique et ne pense pas que la situation contractuelle soit déterminante pour le temps de jeu de Tolu. « Je l’ai observé. Au bout d’une heure, il ne presse plus. Il est fatigué. »

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L’Ajax pourra recruter définitivement Tolu l’année prochaine pour 20 millions d’euros, bonus compris. Son contrat avec Wolverhampton, qui évolue en Championship, court jusqu’à la mi-2029.

Tolu a jusqu’ici disputé neuf matches avec l’Ajax en Vriendenloterij Eredivisie. L’attaquant nigérian compte également cinq matches de Ligue Conférence, tours préliminaires compris. En championnat, Tolu a marqué cinq fois, dont le but de la victoire contre le Sparta Rotterdam dimanche. Jeudi dernier, il a ouvert le score contre l’Atalanta, battue 2-0 en Ligue Conférence.

Leonardo n’a jusqu’à présent marqué que contre Telstar en Eredivisie. L’attaquant a également inscrit un but lors des tours préliminaires de la Ligue Conférence. Dimanche contre le Sparta, il est resté sur le banc pendant 90 minutes.