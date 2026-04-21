Jan Vertonghen pourrait intégrer la sélection pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’ancien Ajacide effectuait depuis janvier un stage auprès de la Fédération belge de football, qui vient de prolonger son contrat.

L’ancien défenseur suit actuellement la formation « Master for International Players » de l’UEFA et avait déjà effectué un premier stage à la KBVB.

Âgé de 38 ans, l’ancien footballeur a prolongé son stage jusqu’à fin mai, ce qui pourrait lui ouvrir les portes d’un rôle au sein de la Coupe du monde.

Au centre national de Tubize, il a collaboré étroitement avec le directeur technique Vincent Mannaert.

Mannaert lui a fait découvrir la politique, l’organisation et la prise de décision au sein de la fédération.

Selon Het Laatste Nieuws, sa mission, initialement prévue jusqu’en mars, a été prolongée. Dans les prochaines semaines, il approfondira sa connaissance du fonctionnement interne de l’URBSFA.

Les discussions se poursuivent pour lui trouver un rôle précis au sein de la sélection lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, même si sa mission exacte n’a pas encore été dévoilée.