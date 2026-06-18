Jan Mulder ne mâche pas ses mots à l’égard de l’international néerlandais : « Il lui manque tout. C’est insupportable à voir ! »

Jan Mulder n’a pas été impressionné par la prestation de Frenkie de Jong lors du match de Coupe du monde contre le Japon. Pour l’analyste, le jeu du milieu de terrain de 29 ans était « à ne pas voir », a-t-il déclaré à la NOS.

Présent en studio, Erik ten Hag nuance : « Il a joué correctement, sans plus. Frenkie reste un joueur exceptionnel, particulièrement dans les premières phases de construction. Il sait lancer les attaquants et les mettre en position de frappe. »

« C’est l’un des meilleurs au monde dans ce domaine. De plus, il joue un rôle crucial dans ce qu’on appelle la défense de soutien et la transition vers la défense, car il sait vraiment combler les espaces. En général, il est aussi très bien placé. Il a une excellente vision du jeu. »

« Contre le Japon, ses coéquipiers l’ont beaucoup sollicité, mais les autres autour de lui doivent aussi se montrer plus dominants. Il est capable d’attirer les joueurs vers lui ; du coup, on a souvent l’impression d’avoir un homme de plus sur le terrain. Il sait temporiser, fixer les adversaires, et les autres doivent alors en tirer profit », analyse Ten Hag.

Wim Kieft s’étonne toutefois que les critiques envers De Jong soient majoritairement positives : « On dirait presque qu’on n’a pas le droit d’être critique envers Frenkie de Jong », déclare l’analyste.

« Ne trouvez-vous pas qu’il prend souvent trop de temps avant de jouer le ballon ? Cela pourrait aussi accélérer le jeu s’il passait de temps en temps directement le ballon à Gakpo ou à Summerville. »

Mulder, lui, peine à comprendre les éloges : « C’est quand même étrange, non ? Je ne vois que des passes latérales. Il ne manque pas seulement de vitesse, il manque de tout. C’est insupportable à regarder. Une passe latérale, n’importe quel footballeur en est capable. Ce n’est pas pour dire qu’il ne sait rien faire d’autre, mais c’est apparemment difficile à trouver », conclut-il sans ménagement.