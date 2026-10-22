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Louis van Gaal, ancien entraîneur de Manchester United et du FC Barcelone, a vivement critiqué la nouvelle formule de la Ligue des champions mise en place par l’UEFA. Le légendaire technicien néerlandais estime que ce format privilégie les gains financiers au détriment de l’intégrité sportive et de la santé des joueurs.

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Louis van Gaal fustige la machine à faire de l’argent de l’UEFA

« Il est ridicule que l’UEFA mette en place une telle formule de compétition. De nos jours, même Jan Doedel [un terme d’argot néerlandais désignant un imbécile] peut y participer », a déclaré Van Gaal à NOS. Sa frustration vient de la refonte de 2024, qui a fait passer la Ligue des champions de 32 à 36 clubs et instauré un classement unique dans lequel chaque participant dispute huit matches lors de la première phase. Selon Van Gaal, cette expansion est motivée par l’appât du gain plutôt que par la recherche de l’excellence sportive.

« L’UEFA ne pense qu’à gagner de l’argent », a poursuivi l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, réaffirmant son opposition de longue date à l’évolution commerciale de la compétition. Cette position n’a rien de nouveau chez celui qui a mené l’Ajax au triomphe européen en 1995 : dès 1994, il avait qualifié la compétition de « monstruosité commerciale ».

Il estime qu’en admettant davantage d’équipes, l’instance dirigeante sacrifie les affrontements tactiques de haut niveau que les supporters méritent au profit de matches déséquilibrés et de recettes de diffusion plus élevées.

Van Gaal voit dans la récente multiplication des matches riches en buts la preuve d’un énorme écart de niveau, plutôt que d’un spectacle de meilleure qualité.

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Une proposition radicale pour un football européen à plusieurs niveaux

À la place de l’actuelle phase de ligue fondée sur le « modèle suisse », Van Gaal propose un système inspiré d’autres sports internationaux afin de garantir des rencontres équilibrées. Il estime que le football devrait s’inspirer du hockey sur glace, où les nations sont strictement réparties entre différents niveaux selon leurs performances.

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En regroupant des clubs de niveau similaire, il assure que les matches gagneraient en intensité et que la charge physique pesant sur les joueurs serait plus facile à gérer tout au long de la saison.

« Comme dans le hockey sur glace. Il y a un niveau A, un niveau B, et ainsi de suite », a expliqué Van Gaal en présentant sa vision d’une nouvelle pyramide européenne. « Bien sûr, il y a aussi une Ligue Europa et une Ligue Conférence, mais l’UEFA se retranche derrière cela. » Selon lui, le système actuel se veut inclusif, mais oblige en réalité les joueurs des meilleures équipes à disputer davantage de matches sans véritable enjeu compétitif avant les derniers tours à élimination directe, ce qu’il considère comme une atteinte à l’histoire de ce sport.

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Le Néerlandais a également révélé qu’il défend cette idée depuis des décennies, sans que les dirigeants de Nyon prêtent attention à ses propositions. « En faisant cela [en répartissant les équipes par niveaux], on obtient des matches de meilleur niveau, plus passionnants. Et moins de blessures. Je l’ai dit à l’UEFA il y a vingt ans, mais elle ne m’écoute pas », a-t-il déploré.

Sa proposition verrait les plus grands clubs s’affronter plus souvent dans un calendrier resserré, ce qui pourrait réduire le nombre total de rencontres tout en préservant le prestige de l’appellation « Champions ».

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La santé des joueurs et la crise des blessures

Au-delà de ses critiques tactiques et structurelles, Van Gaal s’inquiète vivement des conséquences physiques de l’élargissement du calendrier pour les footballeurs d’aujourd’hui.

« Il y a aussi beaucoup trop de matches, notamment à cause de cette nouvelle phase de groupes élargie en Ligue des champions. Cela entraîne aussi davantage de blessures », a-t-il déclaré.

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Ce problème s’est manifesté lors de l’affiche entre le Paris Saint-Germain et Barcelone, où plusieurs vedettes ont dû quitter le terrain. S’il a reconnu avoir apprécié le spectacle offert lors de ce match conclu sur le score de 4-2, avec des entraîneurs comme Hansi Flick et Luis Enrique, il a averti que de telles rencontres deviennent de rares exceptions dans un calendrier surchargé qui finit par épuiser les joueurs.

Van Gaal a conclu que la solution était de revenir à une compétition plus sélective et plus resserrée, qui place la qualité du football au-dessus de toute autre considération. Il a fait valoir que la trajectoire actuelle n’était pas viable, car le nombre considérable de matches continuera d’entraîner une hausse des absences de longue durée parmi les meilleurs joueurs du monde.