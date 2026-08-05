C’est ce que rapporte Sport Bild. Selon le média, le gardien titulaire de 40 ans entend toutefois d’abord faire une pause. Un retour ultérieur dans un rôle de conseiller serait toutefois tout à fait envisageable pour lui. Neuer et Dreesen se connaissent depuis de nombreuses années, entretiennent une relation étroite et échangent régulièrement.

Neuer a prolongé son contrat au printemps d’une année supplémentaire, jusqu’en 2027, probablement pour la dernière fois. « Cela ressemble fortement à une retraite », a-t-il déclaré la semaine dernière lors du stage d’entraînement à Tegernsee.

Lors de la saison à venir, Neuer doit encore céder davantage de matches à sa doublure et successeur désigné, Jonas Urbig. Et pas seulement lorsque Neuer doit être ménagé, mais aussi délibérément lors de matches importants. L’objectif est d’habituer le joueur de 22 ans à la pression de son futur rôle.

FC Bayern : Uli Hoeneß s’enflamme pour Manuel Neuer

Au FC Bayern, il ne semble y avoir absolument aucun doute sur la capacité de Neuer à performer malgré son âge avancé. « Manuel est toujours l’un des meilleurs. Il est assurément de classe mondiale », a déclaré le patriarche du club, Uli Hoeneß, à Sport Bild. « Il peut encore beaucoup apporter à l’équipe l’année prochaine. Manuel a tout ce qu’il faut sur le plan du caractère, il est aussi un modèle pour les jeunes joueurs. Il est ambitieux et reste incroyablement important pour l’équipe. »

Après sa dernière participation décevante à la Coupe du monde avec l’équipe d’Allemagne, Neuer a récemment bénéficié, comme les autres internationaux, d’un congé spécial prolongé. Il a repris l’entraînement la semaine dernière et se trouve actuellement en Asie avec le groupe munichois. Lors du match amical contre le Jeju SK FC, il ne figurait toutefois pas encore dans le groupe. Il pourrait faire son retour vendredi, au moins temporairement, dans le but du FC Bayern lors du test contre Aston Villa (14 heures).