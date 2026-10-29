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Jamie Redknapp a vivement critiqué Mikel Arteta pour sa réaction agressive au bord du terrain envers Max Dowman après l’expulsion de l’adolescent contre Fleetwood Town. Il a estimé que l’entraîneur d’Arsenal aurait dû attendre d’être dans le vestiaire pour s’expliquer avec le jeune attaquant.

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Arsenal éliminé à la surprise générale de la Carabao Cup

Arsenal a été éliminé à la surprise générale de la Carabao Cup mardi, battu aux tirs au but par Fleetwood Town, club de League Two, après un match nul 1-1. Le principal sujet de discussion après la rencontre a toutefois été le carton rouge reçu en fin de match par Dowman, 16 ans.

L’attaquant d’Arsenal a été expulsé pour comportement violent à la 86e minute après avoir donné un coup de pied à Harrison Neal. Dowman a réagi sous le coup de l’émotion après avoir subi un tacle appuyé par derrière du milieu de Fleetwood. Alors que Dowman quittait le terrain, on a vu Arteta parler sévèrement à l’adolescent au bord de sa zone technique. Cet échange au bord du terrain a depuis suscité de vives critiques de la part de Redknapp, ancien milieu de Liverpool.

Redknapp critique la réaction agressive d’Arteta au bord du terrain

Redknapp estime que la réaction d’Arteta était tout à fait excessive envers un jeune joueur. Selon lui, toute discussion d’ordre disciplinaire devrait toujours avoir lieu à huis clos.

« Je ne pense pas qu’on puisse faire ça », a déclaré Redknapp dans The Overlap. « Il faut attendre d’être rentré au vestiaire. Son attitude envers lui était très agressive. Il suffisait de ne rien dire. De toute façon, ils auraient dû plier le match avant la 85e minute. »

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Redknapp défend le jeune attaquant d’Arsenal

Tout en critiquant Arteta, Redknapp s’est montré compréhensif envers Dowman après son brusque coup de sang. Il a estimé que Neal avait eu une certaine chance d’échapper à une sanction pour le tacle initial qui avait provoqué cette réaction.

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« C’était un tacle dangereux », a ajouté Redknapp. « À notre époque, on aurait simplement dit : ‹ Quel tacle ! › On aurait même applaudi. Chaque fois qu’on accroche un joueur, on risque de lui blesser le genou, et je suppose que Dowman a simplement réagi. »

Arsenal se tourne vers le choc contre Liverpool

Arsenal a officiellement fait appel de l’expulsion de Dowman. Si le carton rouge est confirmé, l’adolescent écopera de trois matches de suspension et manquera les rencontres de Premier League contre Liverpool, Hull City et Newcastle.

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Le club doit rapidement tourner la page de l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Carabao Cup. Les joueurs d’Arteta se rendront à Anfield dimanche pour un choc de Premier League contre Liverpool. Arsenal occupe actuellement la deuxième place du classement après huit matches. Seule la différence de buts le sépare de Manchester City, actuel leader.