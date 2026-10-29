Jamie Redknapp fustige Mikel Arteta, jugé « agressif », pour avoir réprimandé publiquement le jeune prodige d’Arsenal Max Dowman

Arsenal éliminé à la surprise générale de la Carabao Cup
Arsenal a été éliminé à la surprise générale de la Carabao Cup mardi, battu aux tirs au but par Fleetwood Town, club de League Two, après un match nul 1-1. Le principal fait marquant de la rencontre a toutefois été le carton rouge reçu en fin de match par Dowman, 16 ans.
L’attaquant d’Arsenal a été expulsé pour conduite violente à la 86e minute après avoir donné un coup de pied à Harrison Neal. Dowman a réagi sous le coup de l’émotion après un tacle appuyé par derrière du milieu de Fleetwood. Alors que Dowman quittait le terrain, Arteta a été vu parlant sévèrement à l’adolescent à la limite de sa zone technique. Cet échange au bord du terrain a depuis suscité de vives critiques de la part de Redknapp, ancien milieu de Liverpool.
Redknapp critique la réaction agressive d’Arteta au bord du terrain
Redknapp estime que la réaction d’Arteta était totalement excessive envers un jeune joueur. Selon lui, toute discussion d’ordre disciplinaire devrait toujours avoir lieu à huis clos.
« Je ne pense pas qu’on puisse faire ça », a déclaré Redknapp dans The Overlap. « Il faut attendre d’être de retour au vestiaire. Il s’est montré très agressif envers lui. Mieux vaut ne rien dire. De toute façon, ils auraient dû plier le match avant la 85e minute. »
Redknapp défend le jeune attaquant d’Arsenal
Tout en critiquant Arteta, Redknapp a fait preuve de compréhension envers Dowman, qui a momentanément perdu son sang-froid. Il estime que Neal a eu une certaine chance de ne pas être sanctionné pour le tacle initial qui a provoqué cette réaction.
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« C’était un tacle dangereux, a ajouté Redknapp. À notre époque, on aurait simplement dit : ‹ Quel tacle ! › On aurait même applaudi. Chaque fois que vous crochetez un joueur, vous risquez de lui blesser le genou, et je suppose que Dowman a simplement réagi. »
Arsenal se tourne vers son duel contre Liverpool
Arsenal a officiellement fait appel de l’expulsion de Dowman. Si le carton rouge est maintenu, l’adolescent écopera d’une suspension de trois matches et manquera les rencontres de Premier League contre Liverpool, Hull City et Newcastle.
Le club doit vite tourner la page de l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Carabao Cup. Les hommes d’Arteta se rendront à Anfield dimanche pour un choc de Premier League contre Liverpool. Arsenal occupe actuellement la deuxième place du classement après huit matches et ne se trouve derrière le leader, Manchester City, qu’à la différence de buts.