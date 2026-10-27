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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Jamie Carragher rappelle Tottenham à la réalité ! La légende de Liverpool assure que Harry Kane n’aurait jamais remporté le Ballon d’Or à Tottenham

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Jamie Carragher a livré une analyse sans détour de la victoire historique de Harry Kane au Ballon d’Or, estimant que l’attaquant serait resté les mains vides s’il était resté à Tottenham. L’ancien défenseur de Liverpool considère que le départ du capitaine de l’Angleterre pour l’Allemagne a été le facteur déterminant de sa reconnaissance individuelle sur la scène mondiale.

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Une victoire historique pour l’Angleterre

Kane a officiellement été sacré meilleur joueur de la planète en remportant le Ballon d’Or 2026 devant les stars Kylian Mbappe et Lamine Yamal. Le triomphe du joueur de 33 ans couronne une saison remarquable, au cours de laquelle il a inscrit 73 buts en club et en sélection, confirmant son statut d’icône du football moderne.

Il devient ainsi le premier Anglais à remporter cette distinction depuis Michael Owen en 2001, mettant fin à 25 ans d’attente pour l’Angleterre. L’attaquant du Bayern Munich a également remporté le Soulier d’or européen la saison dernière et conduit l’Angleterre à la troisième place de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Ancien défenseur de Liverpool, Carragher n’a pas tardé à saluer l’exploit de l’attaquant. « Je suis absolument ravi. Quelle carrière il a eue, quel joueur il est ! Et, en tant que pays, nous n’avons pas assez de lauréats du Ballon d’Or », a déclaré le consultant à Sky Sports. Carragher a rappelé la longue attente avant de voir un Anglais récompensé, en évoquant son ancien coéquipier Owen. Il a également prédit que Jude Bellingham, du Real Madrid, pourrait être le prochain à suivre les traces de Kane et à compter parmi les « meilleurs joueurs de leur époque ».

Le rôle du Bayern Munich

Alors que le monde du football célèbre la consécration individuelle de Kane, les discussions se tournent naturellement vers son départ du nord de Londres en 2023. Depuis qu’il a quitté la Premier League pour la Bundesliga, l’attaquant affiche une efficacité sans précédent : 156 buts en seulement 159 matches avec le Bayern Munich.

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Cette efficacité, conjuguée à la présence régulière du Bayern dans les dernières phases des compétitions européennes, a offert à Kane la vitrine dont il avait besoin pour convaincre enfin les votants du Ballon d’Or. Beaucoup avaient auparavant remis en question sa décision de renoncer à poursuivre le record de buts d’Alan Shearer en Premier League, mais son statut de numéro un mondial a désormais fait taire ces doutes.

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« Je pensais qu’il était peut-être obsédé par le record de buts en Premier League, mais ce qui l’obsède, ce sont les records de buts, pas seulement celui-là », a expliqué Carragher. Selon le consultant, évoluer dans un grand club européen a donné à l’attaquant la visibilité nécessaire pour remporter les plus grandes distinctions individuelles. Pour Carragher, le sacre de Kane au Ballon d’Or confirme qu’il devait tout simplement franchir ce pas pour être pris au sérieux à ce niveau.


Aucune chance à Tottenham

La partie la plus sévère de l’analyse de Carragher concerne l’ancien club de Kane, Tottenham Hotspur. Malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du club et de légende de la Premier League, Kane n’a jamais remporté de trophée majeur durant son long passage à N17. Carragher est catégorique : même avec les mêmes statistiques individuelles, l’absence de grands titres collectifs et de références en Ligue des champions à Tottenham aurait empêché Kane de remporter un jour le Ballon d’Or.

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« Mais cela lui donne aussi une excellente chance de remporter la Ligue des champions et de figurer parmi les candidats au Ballon d’Or », a ajouté Carragher, avant de livrer son verdict définitif sur Tottenham. « Harry Kane n’aurait jamais pu remporter le Ballon d’Or s’il avait joué à Tottenham. »

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

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