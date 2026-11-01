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Jamie Carragher craint que Ryan Gravenberch ne se remette jamais d’avoir été écarté au profit de Trey Nyoni, 19 ans, qui connaîtra dimanche sa première titularisation en Premier League face à Arsenal, à Anfield. Andoni Iraola a laissé l’international néerlandais sur le banc pour ce choc crucial, une décision qui, selon Carragher, sera « un énorme coup dur » pour le milieu de terrain expérimenté.

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Nyoni connaît sa première titularisation en Premier League face à Arsenal

Iraola a fait un choix audacieux en titularisant Nyoni pour la première fois en Premier League lors du choc de dimanche, laissant Gravenberch sur le banc. L’adolescent a déjà disputé 20 matches avec Liverpool, dont 14 cette saison, et a été titulaire en Ligue des champions.

Gravenberch avait fait son retour lors de la victoire contre Brighton, après avoir purgé un match de suspension pour son carton rouge face à Manchester City. Mercredi, il avait débuté aux côtés de Nyoni lors de la victoire contre Chelsea en Carabao Cup, acquise aux tirs au but après un nul 1-1. Alexis Mac Allister évolue avec le jeune joueur derrière Florian Wirtz, tandis que Dominik Szoboszlai est sur le banc après sa blessure.

Carragher : « Il est toujours difficile pour le joueur expérimenté de s’en remettre »

Sur Sky Sports, Carragher a déclaré : « Ce qui ressort jusqu’ici chez l’entraîneur, c’est qu’il n’a pas peur de prendre de grandes décisions. Il a écarté Gravenberch très tôt, après le premier match de la saison, à Newcastle. Il a laissé [Milos] Kerkez de côté, un joueur qu’il connaissait déjà lui aussi. Il a changé ses ailiers à différents moments.

« Ce que je dirais, c’est que nous nous souvenons tous de nos débuts comme jeunes joueurs : la première fois qu’on est choisi à la place d’un joueur que l’on [pense] bien établi. Je crois qu’il est toujours difficile pour le joueur expérimenté de s’en remettre. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas revenir, mais Iraola dit qu’il fait davantage confiance à un jeune de 19 ans, qui ne fait que progresser et dont la carrière est en pleine ascension. Je pense que ce sera un coup très dur pour Gravenberch. » Évoquant ses propres débuts, il a ajouté : « Je me souviendrai toujours de Michael Thomas, au milieu de terrain, et de l’entraîneur Roy Evans qui m’a fait jouer à sa place. »

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Iraola fait « confiance à 100 % » à Nyoni, Sturridge approuve son choix

Expliquant son choix à Sky Sports, Iraola a déclaré : « Ce n’est pas une question de moi, mais de Trey. Il a montré qu’il avait le niveau. Il a été très bon avec le ballon pour nous, et très bon sans le ballon. Il comprend le jeu. C’est évidemment un grand défi pour lui, mais nous lui faisons confiance à 100 %. Il couvre beaucoup de terrain et se montre agressif sans le ballon. Il est calme quand il l’a et communique bien avec ses coéquipiers. »

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L’ancien attaquant de Liverpool Daniel Sturridge a approuvé cette décision. Il a déclaré : « J’aime ce choix. Vraiment. Je trouve que Trey est très bon depuis le début de la saison. Il semble tellement à l’aise avec le ballon. Il n’hésite pas à décrocher entre les défenseurs. Il trouve des passes entre les lignes. Il intercepte aussi beaucoup de passes. Gravenberch n’a pas été à son meilleur niveau. Nous savons que c’est un joueur de premier plan, qui a été élu meilleur jeune joueur de la saison il y a seulement deux saisons et qui a remporté la Premier League, comme nous le savons. Je pense que l’entraîneur a sans doute fait le bon choix. Gravenberch ne traverse pas sa meilleure période, mais je crois qu’il peut retrouver son meilleur niveau. Qu’il n’y ait aucun doute là-dessus. »

Gravenberch doit se battre pour retrouver sa place

Arrivé du Bayern Munich pour 40 millions d’euros en 2023, Gravenberch a disputé 149 matches avec Liverpool, inscrivant 10 buts et délivrant 13 passes décisives. Cette saison, il a joué 12 matches et 663 minutes, pour une passe décisive.

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Son contrat court jusqu’en 2032, mais la rapidité avec laquelle il retrouvera sa place pourrait dépendre de la prestation de Nyoni face à Arsenal.