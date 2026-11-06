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Jamie Carragher refuse de revenir sur son analyse controversée de la hiérarchie du football anglais, malgré la vive réaction des supporters d’Aston Villa. L’ancien défenseur de Liverpool avait déjà suscité l’indignation en suggérant que Manchester United devrait chercher à recruter Unai Emery, des propos qui ont failli lui valoir une bataille judiciaire.

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Le consultant de Sky Sports échappe à des poursuites judiciaires

L’ancien joueur de Liverpool avait d’abord provoqué une polémique en citant Emery pour le poste d’entraîneur vacant à Old Trafford. Les supporters de Villa avaient vivement réagi, poussant Carragher à leur dire de « fermer leurs p*** de gueules » sur les réseaux sociaux.

Le club de Birmingham a sérieusement envisagé d’engager des poursuites judiciaires après cette sortie virulente. Cependant, il a finalement abandonné ce projet après avoir reçu des excuses officielles de l’ancien défenseur de Liverpool.

Carragher explique la différence de stature entre les deux clubs

Dans sa chronique publiée dans le Telegraph, Carragher a tenté de clarifier sa position, tout en maintenant qu’il existe une hiérarchie claire dans le football. Il a souligné qu’il n’avait jamais eu l’intention de manquer de respect au club actuel d’Emery.

« Ce qui ne fait aucun doute, c’est que United surpasse Villa selon tous les critères qui définissent la stature d’un club : le palmarès, le nombre de supporters, la puissance financière, l’histoire et le rayonnement mondial », a écrit Carragher. « Dans cette comparaison directe, il n’y a même pas débat. Il ne me semblait pas controversé de dire que, lorsqu’un club de la stature de United veut les entraîneurs ou les joueurs d’Aston Villa, il les obtient traditionnellement. »

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Des attentes différentes à Old Trafford et à Villa Park

Emery a transformé Villa, le menant à la victoire en Ligue Europa et à deux qualifications pour la Ligue des champions en trois saisons. Malgré cette réussite phénoménale, Carragher estime que la pression exercée sur un entraîneur à Manchester reste sans équivalent.

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« United n’est clairement pas au niveau du Real Madrid, du Bayern Munich et du PSG actuellement », a-t-il ajouté. « Mais tout entraîneur qui arrive à Old Trafford devra, pendant la durée de son contrat, construire une équipe capable de rivaliser avec ces géants européens. Tout autre résultat serait un échec. Villa n’est pas jugé selon ces critères.

« Emery est le meilleur entraîneur de Villa depuis Ron Saunders, qui a remporté le titre en 1981, mais il peut emmener son équipe à Barcelone, y subir une nette défaite 3-0, et cela sera considéré comme un revers compréhensible face à l’aristocratie européenne. Les entraîneurs de United ne peuvent pas subir une telle défaite sans faire l’objet d’un examen plus sévère. »

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Emery se rend chez un Manchester United en difficulté

Emery emmènera son équipe de Villa à Old Trafford ce week-end. Elle affrontera un Manchester United actuellement entraîné par Michael Carrick, qui ne se trouve au-dessus de la zone de relégation que grâce à sa différence de buts.

Si Villa voudra rebondir après sa lourde défaite en milieu de semaine en Catalogne, le poids écrasant des attentes repose toujours sur les épaules de l’équipe qui reçoit.