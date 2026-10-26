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Jamie Carragher estime que Manchester United doit se tourner vers l’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, si le club décide de limoger Michael Carrick. L’ancien défenseur de Liverpool a salué le parcours remarquable de l’Espagnol, tout en suggérant qu’il lui faudrait rejoindre Old Trafford pour conquérir l’Europe.

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Carrick sous une immense pression à Old Trafford

Carrick lutte pour conserver son poste à Manchester United après une désastreuse défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth. Manchester United connaît un début de saison difficile, avec seulement deux victoires lors de ses 12 premiers matches toutes compétitions confondues. Le club occupe actuellement la 16e place de Premier League, à un seul point de la zone de relégation. Alors que les mauvais résultats s’enchaînent, un changement d’entraîneur semble de plus en plus inévitable.

L’ancien défenseur de Liverpool Carragher s’est exprimé sur la situation. Selon lui, l’entraîneur d’Aston Villa, Emery, doit être la priorité absolue des dirigeants de Manchester United si le poste se libère.

Carragher fait l’éloge du meilleur entraîneur du championnat

Emery a complètement transformé Aston Villa depuis son arrivée en 2022. Il a qualifié le club pour la Ligue des champions et l’a mené à la victoire en Ligue Europa la saison dernière.

« C’est un entraîneur auquel je pense quand je songe à Manchester United », a déclaré Carragher à Sky Sports. « On dit qu’en coulisses, à Aston Villa, il dirige tout le club. Sir Alex Ferguson faisait cela à Manchester United. Ce n’est pas seulement la manière de faire de United, c’est celle du football en général. »

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« Je pense qu’Emery est le meilleur entraîneur de Premier League. Mais il y a quelque chose qui me travaille à son sujet. Oui, son bilan en Ligue Europa est incroyable, mais quelqu’un qui connaît autant de succès veut forcément se faire un nom en Ligue des champions, non ? »

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Faire ses preuves dans un véritable géant du football

Malgré ses brillants succès avec Séville et Villarreal, Emery a connu des passages difficiles au Paris Saint-Germain et à Arsenal. Carragher estime que l’entraîneur de 54 ans a encore quelque chose à prouver dans un grand club européen.

« Il veut gagner la Ligue des champions. Il ne le fera pas à Aston Villa, a expliqué Carragher. Il a vécu deux expériences qui ne se sont pas particulièrement bien passées pour lui, au Paris Saint-Germain et à Arsenal. Et je pense qu’il doit avoir envie de saisir cette occasion de faire ses preuves dans un club de football véritablement immense. Désolé, supporters de Villa. »

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D’autres candidats ouverts au poste à Manchester United

Convaincre Emery de quitter Aston Villa ne sera pas une tâche facile pour les dirigeants de Manchester United. Selon de récentes informations, l’Espagnol reste pleinement engagé dans son projet actuel, tandis que l’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, aurait une position similaire concernant son poste.

Manchester United dispose toutefois d’autres options crédibles s’il décide de se séparer de Carrick. L’ancien entraîneur de Newcastle United, Eddie Howe, et l’ex-sélectionneur de l’Allemagne, Julian Nagelsmann, seraient tous deux ouverts à l’idée de prendre le poste. Antonio Conte accepterait également une offre pour entraîner United. Le technicien italien a cependant reculé dans la liste des candidats privilégiés par le club, qui réfléchit à la suite à donner.