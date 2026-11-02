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Jamie Carragher a couvert Declan Rice d’éloges après la victoire âprement disputée d’Arsenal face à Liverpool (1-0) à Anfield. L’ancien défenseur a affirmé sans hésiter que l’international anglais était de loin le meilleur milieu de terrain de Premier League, après une nouvelle prestation autoritaire dans l’entrejeu.

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Arsenal signe une victoire majeure à Anfield

Arsenal a pris trois points d’avance en tête de la Premier League après une victoire 1-0 arrachée face à Liverpool à Anfield. Avec 24 points en neuf matches, le club londonien reste devant son rival pour le titre, Manchester City.

Kai Havertz a inscrit l’unique but de la rencontre, réduisant le public local au silence. L’attaquant allemand a poussé le ballon au fond des filets au second poteau après une superbe passe de Declan Rice devant le but.

Carragher ne tarit pas d’éloges sur Rice

Élu homme du match pour sa prestation remarquable, Rice a reçu les éloges de Carragher. L’ancien défenseur de Liverpool a affirmé que l’international anglais évoluait actuellement à un tout autre niveau que ses pairs.

« Il est de loin le meilleur milieu de terrain de Premier League. Il n’y a même pas de débat », a déclaré Carragher à Sky Sports. « Declan Rice est le meilleur milieu de terrain de ce pays. C’est un milieu de classe mondiale. Il n’y a absolument aucun doute là-dessus. C’est l’un des meilleurs milieux de terrain qu’Arsenal ait jamais eus. »

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Une démonstration défensive sans un joueur clé

Au-delà de l’éclat de Rice, Carragher a été profondément impressionné par la solidité défensive d’Arsenal. Les visiteurs ont complètement muselé la coûteuse ligne d’attaque de Liverpool, réussissant cet exploit malgré l’absence du défenseur central clé William Saliba.

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« Liverpool a très bien joué », a fait remarquer Carragher. « L’équipe n’en a pas fait assez, mais elle affrontait la meilleure équipe de ce pays sur le plan défensif, et peut-être même d’Europe, qui plus est sans William Saliba, le meilleur défenseur central du monde. »

« Quand on pense aux titres remportés par Arsenal, notamment en 1989 et 1991 avec Tony Adams et cette célèbre défense à quatre, je crois que la défense actuelle n’est plus très loin de pouvoir être comparée à celle-là. »

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« Venir à Anfield, subir une telle pression et ne concéder aucun tir cadré à l’adversaire, ni même une grosse occasion à Liverpool compte tenu de l’argent dépensé pour son attaque, c’est absolument remarquable. »

Arsenal se tourne vers l’Europe

Arsenal va maintenant chercher à s’appuyer sur cette victoire cruciale à l’extérieur en se tournant vers la compétition européenne. Le club affrontera le Slavia Prague en Ligue des champions mercredi soir.

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Après ce rendez-vous européen en milieu de semaine, Arsenal retrouvera rapidement la Premier League. Le club doit recevoir Hull ce week-end et tentera de conserver son avance en tête du classement.