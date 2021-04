Jamie Carragher : "En tant qu'ancien joueur de Liverpool, cela me dégoûte"

L'ancien défenseur de Liverpool a honte que le club soit mêlé au projet de Superligue. Selon lui, cela va à l'encontre de l'histoire des Reds.

Jamie Carragher admet que cela "le rend malade" d'apprendre que Liverpool a ouvert la voie dans les projets de construction d'une nouvelle Super Ligue européenne, les responsables d'Anfield étant accusés de "trahison du patrimoine" par leur ancien défenseur, qui est aujourd'hui un consultant réputé Outre-Manche.

​OFFICIEL - La Superligue européenne est créée !

Les rumeurs concernant la création d'nouvelle compétition continentale permettant aux clubs les plus puissants de s'affronter font rage depuis un certain temps, mais cela est devenu concret dimanche soir. Un groupe de 12 équipes, dont six équipes de Premier League, a annoncé la création de cette nouvelle compétition, suscitant la polémique.

"En tant qu'ancien joueur de Liverpool, cela me dégoûte"

Jamie Carragher a ajouté sa voix à celles de ceux qui critiquent les équipes impliquées, la légende des Reds déclarant au Telegraph : "Tout ce que j'ai entendu de Liverpool cette année, c'est à quel point leurs fans leur ont manqué. C'est drôle comme les voix sur le Kop importent seulement quand c'est le plus pratique".

"Plus je lis sur les propositions de la Super Ligue européenne, plus il semble que les propriétaires de Liverpool doivent aimer les stades vides (...) En tant qu'ancien joueur de Liverpool, cela me dégoûte que la réputation de mon club soit endommagée par l'arrogance d'un groupe propriétaire qui veut éliminer un tel péril, créer une culture où nous n'avons plus besoin de nous battre pour gagner notre succès. C'est l'antithèse de tout ce que je comprends du football", a ensuite pesté l'Anglais.

"Être entaché d'une association avec la Super Ligue européenne est déjà assez grave, mais le rôle de premier plan apparent de Liverpool dans la menace des idéaux compétitifs du football, les idéaux mêmes qui ont permis au club de sortir de la deuxième division d'Angleterre pour devenir six fois champion d'Europe, est une trahison d'un héritage sur lequel ils cherchent à tirer profit", a ajouté Jamie Carragher, passablement remonté contre les Reds, ainsi que contre les autres clubs anglais concernés.