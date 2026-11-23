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Jamie Carragher a reconnu avoir « eu de la peine » pour Matthijs de Ligt lors de l’humiliante défaite 4-0 de Manchester United face à Liverpool dimanche. L’ancien défenseur de Liverpool a remis en question la décision « bizarre » de Mauricio Pochettino de lancer le Néerlandais dans un match d’une telle intensité pour sa première titularisation de la saison.

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Manchester United s’effondre à dix pour le premier match de Pochettino

Les débuts de Pochettino sur le banc de Manchester United ont viré au cauchemar, Liverpool s’imposant largement à Anfield. Le match a basculé dans les 13 premières minutes : Leny Yoro a d’abord reçu un carton rouge direct avant la dixième minute pour avoir stoppé Alexander Isak, qui filait seul au but.

Dominik Szoboszlai a puni les visiteurs sur le coup franc qui a suivi, avant que Florian Wirtz ne double la mise sur un centre de Rio Ngumoha. Passeur sur le deuxième but, l’international anglais de 18 ans Ngumoha a marqué après la pause , puis Victor Munoz a inscrit un quatrième but en fin de match.

Carragher s’interroge sur la titularisation de De Ligt

Sur Sky Sports, Carragher a remis en question la décision de Pochettino d’offrir à De Ligt sa première titularisation de la saison. « J’ai trouvé que c’était une décision vraiment étrange, a déclaré Carragher. C’était une décision tellement bizarre. Pas à cause de ses qualités, car je pense qu’il est un meilleur défenseur central que Harry Maguire quand on regarde ce qu’il a accompli dans sa carrière et les clubs où il a joué.

« Mais il n’a pas joué au football, alors le faire jouer à l’extérieur, à Anfield, ça me semblait tellement malvenu. Il était complètement perdu. J’en suis arrivé à avoir vraiment de la peine pour lui et je suppliais l’entraîneur de le faire sortir pour lui épargner la suite.

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« Il a joué pour de très grands clubs de football, le Bayern Munich, l’Ajax et la Juventus. Ce sont parmi les plus grands clubs du monde. Alors le voir jouer comme ça… J’ai eu de la peine pour lui. »

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La menace de la relégation se précise pour Manchester United

La défaite à Anfield aggrave une campagne de Premier League désastreuse pour Manchester United, 19e avec seulement huit points en 11 matches. Interrogé sur cette position précaire au classement, le capitaine Bruno Fernandes a reconnu que l’équipe devait elle-même provoquer son redressement. « C’est très douloureux et ça fait très mal. Nous traversons une période difficile, mais nous sommes les seuls à pouvoir nous sortir de cette situation », a-t-il déclaré.

Malgré les quatre buts encaissés après l’expulsion de Yoro, le milieu de terrain a salué l’état d’esprit de ses coéquipiers dans l’adversité. « On veut obtenir des résultats, mais aujourd’hui, ça n’a pas été possible pour nous. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons examiner et j’ai vu beaucoup de caractère dans cette équipe, a poursuivi Fernandes. Le résultat ne le montrera pas, mais je suis très fier de tous ceux qui sont dans le vestiaire. »

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Pochettino doit immédiatement relancer Manchester United

Après des débuts éprouvants, Pochettino n’a aucune marge d’erreur dans sa tentative de sortir Manchester United des trois dernières places. Avec seulement huit points en 11 matches de championnat, chacune des prochaines rencontres pèsera lourd dans la course pour quitter la 19e place.

Retrouver de la confiance sera essentiel après une défaite aussi lourde, notamment pour une défense marquée par le carton rouge de Yoro et le retour sans rythme de De Ligt. Pochettino doit rapidement transformer le caractère affiché dans le vestiaire, souligné par Fernandes, en points dont son équipe a grand besoin.