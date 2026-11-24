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Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool, a livré un verdict sans détour sur la lourde défaite 4-0 d’Everton à Brentford. Selon lui, Everton doit vite tourner la page avant le derby de la Mersey. Le consultant de Sky Sports n’a pas mâché ses mots sur la débâcle dans l’ouest de Londres, qu’il considère comme l’une des pires prestations du club cette saison en Premier League.

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Carragher réagit à la déroute contre Brentford

Carragher a réagi après qu’Everton a vu sa course à la cinquième place freinée par un Brentford impitoyable lundi soir. En quête d’une troisième victoire consécutive en Premier League, Everton a craqué en l’espace de deux minutes en première période : Keane Lewis-Potter a inscrit deux buts sur des tirs déviés. L’expulsion de James Tarkowski, puis les buts de Vitaly Janelt et Fabio Carvalho en seconde période, ont achevé une soirée éprouvante pour Everton .

Carragher analyse la débâcle à l’extérieur

Everton s’était déplacé dans le sud avec le moral au beau fixe, alors que David Moyes disputait son 593e match à la tête du club, un record établi au fil de ses deux passages. Mais au lieu de célébrer cette étape avec un nouveau bon résultat, son équipe a été dominée du début à la fin et a vu son élan sérieusement freiné.

Analysant cette défaite sur Sky Sports, Carragher a estimé que l’équipe n’avait guère d’autre choix que d’oublier immédiatement cette soirée inhabituelle. « Ils doivent oublier ce match et passer très vite à autre chose. Everton dispute le derby de la Mersey tôt dimanche. »

« Ils seront très déçus et contrariés. C’était probablement l’une de leurs pires prestations cette saison, mais dans l’ensemble, ils ont plutôt bien joué. »

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Lewis-Potter profite des largesses défensives

Alors que Keith Andrews, l’entraîneur de Brentford, avait remanié son attaque après la suspension d’Igor Thiago en offrant à Callum Wilson sa première titularisation en Premier League, c’est l’arrière gauche Lewis-Potter qui s’est illustré. Régulièrement laissé libre, le joueur de 25 ans a puni le marquage laxiste d’Everton pour porter son total à quatre buts en championnat dès novembre, dépassant son précédent record de trois sur une saison et renforçant ses chances d’être appelé en équipe d’Angleterre.

La soirée d’Everton s’est encore assombrie avant la pause lorsque Tarkowski a touché Yehor Yarmolyuk au tibia en dégageant le ballon. L’arbitre Craig Pawson a d’abord sorti un carton jaune, mais après vérification de la VAR, le défenseur a été expulsé pour la première fois de sa carrière, après avoir reçu 74 avertissements auparavant. Caoimhin Kelleher a ensuite repoussé une tête de Thierno Barry, avant qu’une frappe de Janelt d’environ 27 mètres et un but marqué du genou par Carvalho ne propulsent Brentford à la sixième place.

La suspension de Tarkowski complique la préparation du derby

Everton doit maintenant se ressaisir rapidement avant de recevoir Liverpool dimanche à 12 h GMT pour le derby de la Mersey. La suspension de Tarkowski donne des conséquences directes au cauchemar de lundi et oblige Moyes à réorganiser sa défense centrale face à un adversaire dangereux. De son côté, Brentford aborde ses prochains matches avec confiance après avoir montré qu’il pouvait réussir même sans son attaquant vedette suspendu.