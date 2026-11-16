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James Trafford a salué la résilience et le niveau technique de l’équipe d’Angleterre après sa victoire historique contre l’Espagne à Madrid, en Ligue des nations de l’UEFA. Le gardien de Leeds United a été le héros du match grâce à un double arrêt sensationnel en fin de rencontre, qui a permis à l’équipe de Thomas Tuchel de terminer en tête de son groupe.

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Trafford revient sur ses exploits à Madrid

L’Angleterre a livré l’une de ses prestations les plus marquantes sous Tuchel, prenant rapidement trois buts d’avance face aux champions du monde en titre. Mais le scénario a basculé lorsqu’un penalty a permis à l’Espagne de revenir dans le match et qu’Elliot Anderson a été expulsé. Malgré la pression en fin de rencontre, l’Angleterre a tenu bon pour mettre fin à l’incroyable série de 44 matches sans défaite de l’Espagne , une performance que Trafford attribue à l’esprit collectif du groupe. Si le jeu offensif de l’Angleterre en première période a été salué, Trafford estime que c’est la solidité défensive affichée dans les derniers instants qui a témoigné de l’évolution de l’équipe.

« C’était une soirée incroyable », a déclaré Trafford après avoir reçu le titre de joueur du match pour sa prestation, cité par le site officiel de Leed's. « Un match incroyable pour nous tous. Avant le carton rouge, nous étions brillants, nous étions formidables. Et puis, après le carton rouge, nous avons montré quel genre de groupe nous sommes et comment nous restons soudés. Cela montre le niveau et la qualité du groupe. C’était ma cinquième sélection et jouer avec cette équipe, c’est formidable. Nous avons été fantastiques. Je pense que tout le monde a vu à quel point nous étions bons, rapides et confiants avec le ballon. »

Un double arrêt sensationnel assure la victoire

Le moment décisif de la soirée est survenu dans le temps additionnel, alors que l’Espagne semblait certaine d’égaliser. Trafford a d’abord repoussé une frappe puissante à bout portant de Fermín Lopez, avant de faire preuve de réflexes remarquables pour détourner la reprise d’Aymeric Laporte à côté du poteau. Cette séquence a laissé le public madrilène stupéfait et confirmé que l’Angleterre était une équipe avec laquelle il fallait compter sous la direction de Tuchel.

Ses six arrêts au cours du match ont été essentiels à un résultat qui restera longtemps dans la mémoire des supporters anglais présents, témoins de la façon dont leur équipe a mis à mal les champions du monde sur leur propre terrain. « Pour être honnête, je ne m’en souviens pas vraiment. Tout s’est passé si vite, et c’est pour ces décisions prises en une fraction de seconde que nous nous entraînons tous les jours et toutes les semaines. Je suis simplement heureux d’avoir aidé l’équipe », a déclaré Trafford.

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La souplesse tactique de l’Angleterre saluée

Au-delà de sa distinction individuelle, Trafford a tenu à souligner la manière dont l’équipe s’est adaptée à la difficulté de jouer à dix. L’expulsion d’Anderson aurait pu provoquer un effondrement total, mais la capacité de l’Angleterre à passer d’un jeu offensif fluide à un bloc défensif compact a été la clé de son succès. Le joueur de Leeds United estime que cette polyvalence témoigne du travail de préparation mené par l’encadrement.

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« Sans le carton rouge, je ne sais pas quel aurait été le score final. Cela montre que notre jeu a deux facettes, et c’est grâce au staff et à tout le monde », a ajouté le gardien.

La première place du groupe en Ligue des nations assurée

Cette victoire n’était pas seulement prestigieuse : elle a aussi permis à l’Angleterre de s’assurer la première place de son groupe en Ligue des nations de l’UEFA. Pour un groupe qui cherche à monter en puissance en vue des grands tournois, terminer devant un adversaire du calibre de l’Espagne envoie un message fort. Trafford a souligné que les joueurs avaient abordé le match avec un objectif précis et n’avaient jamais cessé de croire en eux.

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« Pour être honnête, je suis simplement heureux d’avoir gagné. Notre objectif était de terminer en tête du groupe et nous savions à quel point ce match serait difficile. Nous savions ce que nous attendions de nous-mêmes avant de l’aborder et nous avions confiance en nous. Je suis heureux d’avoir joué mon rôle, d’avoir gagné et, finalement, d’avoir terminé en tête du groupe. Nous croyons toujours en notre niveau et en notre qualité, et nous sommes vraiment heureux de l’avoir montré », a-t-il conclu.