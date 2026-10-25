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James Trafford a livré une prestation phénoménale qui renforce ses chances de déloger définitivement Jordan Pickford du poste de gardien numéro un de l’Angleterre, après le match nul 0-0 obtenu de haute lutte par Leeds United contre Sunderland. Malgré des vents violents au Stadium of Light dimanche, Trafford a réalisé quatre arrêts décisifs pour garder sa cage inviolée et confirmer ses qualités pour le niveau international.

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Des arrêts héroïques dans les vents tourbillonnants de Wearside

La rencontre au Stadium of Light a été fortement perturbée par des vents tourbillonnants, qui ont empêché Leeds et Sunderland d’exercer une pression durable. Trafford a néanmoins signé les gestes les plus remarquables du match, alimentant encore le débat sur la place de titulaire dans les buts de l’Angleterre.

Trafford a repoussé à deux reprises les tentatives de Brian Brobbey, l’attaquant de Sunderland de retour sur le terrain, en première période. Il s’est d’abord détendu de tout son long pour détourner une frappe difficile à négocier, dont le ballon rebondissait, depuis l’entrée de la surface de réparation. Il a ensuite plongé avec courage au bon moment pour étouffer une nette occasion en un contre un, hors de sa surface de but.

Ses meilleures performances en championnat mettent la pression sur Pickford

Trafford est resté tout aussi vigilant après la pause, réalisant deux autres arrêts décisifs devant Nilson Angulo. Son autorité dans les buts montre pourquoi Leeds a investi 40 millions de livres sterling pour le recruter cet été en provenance de Manchester City.

En huit matches de Premier League cette saison, Trafford a gardé sa cage inviolée à trois reprises et n’a encaissé que six buts. Pickford compte lui aussi trois matches sans encaisser de but, mais en a concédé neuf avec Everton sur la même période, ce qui intensifie la bataille pour le maillot de la sélection nationale.

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Une saine rivalité sous le regard de la sélection

Trafford a obtenu ses troisième et quatrième sélections en équipe première sous Thomas Tuchel lors des rencontres de Ligue des nations d’octobre. Il était titulaire lors de la défaite 3-2 contre l’Espagne et de la victoire 2-0 face à la Tchéquie, avant le retour de Pickford, qui a gardé sa cage inviolée lors des succès 7-0 contre la Croatie et 3-0 face à la Tchéquie. Malgré l’attention intense des médias portée à la hiérarchie des gardiens, Trafford entretient de bonnes relations avec son rival.

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Dans un entretien accordé à The Guardian en septembre, Trafford a déclaré : « Picks et moi, on est tous les deux des gars du nord et on s’entend très bien. C’est simplement la réalité du football : tout le monde se bat pour une place de titulaire. Jouer pour l’Angleterre et y être titulaire, c’est le rêve de chaque gardien et de chaque footballeur. Tout le monde pense pouvoir être titulaire. Chacun essaie simplement de le prouver chaque jour. »

Et maintenant, pour la bataille dans les buts de l’Angleterre ?

Leeds a désormais fait match nul lors de cinq de ses huit premières rencontres, tandis que Trafford continue de mettre une énorme pression sur Pickford.

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La bataille pour le poste de numéro un reprendra lors de la prochaine trêve internationale, en novembre, quand l’Angleterre affrontera la Croatie et l’Espagne pour ses derniers matches du groupe trois de la Ligue des nations.



