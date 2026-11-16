James Trafford ou Jordan Pickford ? Thomas Tuchel s'exprime sur la question du numéro 1 de l'Angleterre après des exploits en fin de match qui scellent la victoire face à l'Espagne en Ligue des nations

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James Trafford a offert un sacré casse-tête à Thomas Tuchel grâce à une prestation remarquable lors de la victoire spectaculaire de l'Angleterre face à l'Espagne. Le jeune gardien a joué un rôle déterminant dans ce succès 3-2, ce qui a poussé le sélectionneur de l'Angleterre à évoquer la rivalité naissante pour le maillot de numéro 1.

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Trafford tient bon, l'Angleterre réduite à dix résiste au retour tardif de l'Espagne

Titulaire pendant toute la rencontre à Madrid, Trafford a aidé l'Angleterre à décrocher une victoire spectaculaire 3-2 en Ligue des nations face aux champions du monde . Grâce aux buts de Harry Kane, Ezri Konsa et Ben White , les visiteurs menaient déjà confortablement 3-0 dès la 57e minute.

Le match a basculé lorsqu'Elliot Anderson a reçu un carton rouge direct et que Mikel Oyarzabal a transformé le penalty qui en a découlé. Nico Williams a de nouveau frappé à la 75e minute pour lancer un final haletant, mais Trafford a privé les locaux de l'égalisation grâce à un double arrêt stupéfiant en fin de rencontre.

Tuchel salue les exploits de Trafford en fin de match

Au coup de sifflet final, Tuchel a assuré que l'Angleterre n'avait pas de numéro 1 désigné et a mis son groupe au défi de se battre pour chaque place. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur de l'Angleterre a salué la manière dont Trafford a géré l'intense pression à Madrid.

« Très bien. C'est son travail, de réduire l'écart. Nous voulons de la concurrence à tous les postes. Nous avons besoin de voir Trafford dans des moments de forte pression », a déclaré Tuchel. « L'arrêt le plus évident, pour lequel il faut lui rendre pleinement hommage, c'est le double arrêt tout à la fin. Absolument brillant. »

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Le long règne de Pickford menacé, Trafford impressionne balle au pied

Le gardien d'Everton Pickford est le titulaire incontesté de l'Angleterre depuis 2018 et compte 94 sélections. Mais à 24 ans, soit huit ans de moins que Pickford, Trafford s'impose rapidement comme un sérieux successeur, même s'il n'a pas encore totalement détrôné le vétéran.

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Au-delà de ses arrêts, Tuchel a souligné la sérénité de Trafford balle au pied lors de la relance depuis l'arrière.

« Il y avait aussi beaucoup à faire dans la construction basse, ce qu'il a très, très bien fait, avec tout le monde autour de lui », a ajouté l'Allemand. « Ne jamais perdre la concentration, ne jamais perdre le fil, ne jamais perdre de vue où trouver les joueurs libres pour casser le pressing et porter le jeu dans la moitié de terrain adverse. Avec tous les autres, il a pris part à une fantastique performance collective. »

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L'Angleterre attend le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations après avoir terminé en tête de son groupe

La victoire à Madrid a assuré à l'Angleterre la première place du groupe, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations en mars prochain, face à un deuxième d'un autre groupe.

Place désormais au tirage au sort de vendredi, les dernières rencontres des groupes A2 et A4, lundi et mardi, devant révéler les autres adversaires potentiels de l'Angleterre. La Belgique s'est déjà assuré la deuxième place du groupe A1 , ce qui en fait un adversaire possible pour l'équipe de Tuchel.