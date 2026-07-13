« James Rodríguez impressionne lors de la Coupe du monde et pourrait retrouver le sommet du football européen »

Selon le journaliste spécialisé dans le mercato Rudi Galetti, James Rodríguez fait partie des cibles de la Lazio. Le Colombien a brillé lors de la Coupe du monde.

Selon Galetti, la Lazio cherche activement à renforcer son attaque et le milieu offensif colombien fait partie des pistes étudiées par le club italien.

Le milieu offensif a pris part à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En cinq rencontres, il n’a ni marqué ni délivré de passe décisive, mais a tout de même laissé une impression favorable.

Le meneur de jeu de 34 ans est libre de tout contrat depuis son départ du Minnesota United et peut donc choisir un nouveau club. Il n’a encore jamais joué en Serie A.

Rodriguez s’est véritablement révélé lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, où il a terminé co-meilleur buteur du tournoi. Il a ensuite rejoint le Real Madrid la même année.

Avec le Real Madrid, il a remporté deux Ligues des champions et été sacré deux fois champion d’Espagne.

Il a également été prêté au Bayern Munich, puis a successivement porté les couleurs d’Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, São Paulo, Rayo Vallecano, FC León et enfin Minnesota.