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James Milner est depuis longtemps considéré comme l’un des professionnels les plus dévoués de l’histoire de la Premier League. Il vient de prouver que son endurance légendaire est toujours intacte. L’ancien international anglais a disputé ce week-end l’éprouvant marathon de New York, signant une performance impressionnante pour ses débuts sur la distance de 42,125 kilomètres.

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L’ancien milieu de terrain brille à New York

Après avoir mis un terme cet été à une carrière de footballeur de deux décennies, Milner a mis à l’épreuve sa condition physique réputée sur le célèbre parcours new-yorkais. Le quadragénaire a franchi la ligne d’arrivée en 3 h 09 min 04 s, un temps impressionnant.

Sur un parcours davantage connu pour ses côtes exigeantes que pour ses chronos rapides, l’ancien joueur de Brighton et d’Aston Villa a tenu une allure moyenne de 7 min 12 s par mile, soit environ 4 min 28 s par kilomètre.

Fidèle à sa stratégie d’avant-course, Milner est parti vite plutôt que de gérer son effort. Il a bouclé la première moitié en 1 h 31 min, avant de lutter dans les derniers kilomètres pour terminer la seconde en 1 h 38 min.

Ses problèmes de genou ont failli compromettre ses ambitions en course à pied

Avant son premier marathon majeur, Milner avait reconnu que son principal défi consistait à « augmenter le kilométrage sans se blesser », d’autant que ses précédents clubs avaient limité son volume de course vers la fin de sa carrière. L’Anglais a également admis qu’il aurait peut-être pu réaliser un meilleur temps lorsqu’il était plus jeune.

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« Il y a quelques années, je pense que j’aurais certainement pu passer sous les trois heures, a-t-il expliqué. Ma carrière s’est prolongée encore et encore. Il y a deux ans, j’ai été opéré du genou et, à mon réveil, je ne pouvais plus relever mon pied. J’ai subi une deuxième opération le même jour pour vérifier ce qui se passait, puis je n’ai pas pu relever mon pied pendant six mois. J’avais une lésion nerveuse.

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« Alors, après être passé de quelqu’un qui ne pouvait pas marcher correctement, et qui risquait peut-être de ne plus jamais pouvoir marcher, à quelqu’un qui est revenu jouer au football en Premier League et qui, je l’espère, pourra terminer un marathon, je ne veux pas trop me focaliser sur le chrono. »

Son expérience de la Premier League lui sert sur la route

La facilité avec laquelle Milner est passé à la course de fond n’en surprendra pas beaucoup. À Liverpool, il était réputé pour dominer les éprouvantes séances de présaison consacrées au seuil lactique, tenant systématiquement plus longtemps que ses coéquipiers, jusqu’à ce que ceux-ci s’effondrent d’épuisement. Il avait également pratiqué le cross-country dès l’enfance.

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Si son temps pour un premier marathon est excellent, il reste légèrement derrière d’autres anciens professionnels. La légende du Bayern Munich Arjen Robben et l’ancien joueur d’Arsenal Aaron Ramsey sont tous deux passés sous la barre des trois heures, respectivement à Rotterdam et à Stockholm, mais ils avaient eux aussi mis plus de trois heures lors de leur première tentative.

L’élite reste un cran au-dessus

Malgré sa remarquable performance, Milner a logiquement terminé loin des meilleurs. Andreas Almgren, qui disputait lui aussi son premier marathon après avoir décroché l’or européen sur 10 000 m cet été, a remporté la course en 2 h 06 min 01 s. Il a devancé l’Italien Yemaneberhan Crippa de 13 secondes, tandis que Kamohelo Mofolo, du Lesotho, a terminé 12 secondes plus loin.

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La course féminine a, elle aussi, offert un final haletant. La Kényane Sheila Chepkirui a remporté le marathon de New York pour la deuxième fois en 2 h 24 min 36 s. Elle a été suivie de près par l’Américaine Jessica McClain, auteure d’une brillante remontée en fin de course pour devancer la Kényane Hellen Obiri d’une seule seconde.