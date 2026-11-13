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James Milner s’apprête à faire un retour chargé d’émotion à Anfield, après avoir été annoncé comme le premier participant au prochain match caritatif des légendes de Liverpool. Le milieu de terrain polyvalent, qui a mis un terme à sa brillante carrière de joueur à la fin de la saison 2025-2026, représentera de nouveau le club où il a connu ses années les plus fructueuses.

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Premier nom sur la feuille de match

Le joueur de 40 ans a récemment pris sa retraite après 24 ans de carrière professionnelle, conclue par un dernier passage à Brighton. Il a disputé 658 matches dans six clubs, mais reste surtout connu pour ses huit années remarquables passées à Liverpool.

Milner rechaussera les crampons le 27 mars 2027. Il est le premier joueur à avoir confirmé sa participation au match annuel des légendes du LFC, qui opposera d’anciennes gloires de Liverpool à des figures emblématiques de l’Inter.

Milner « ravi » de revenir

Évoquant son enthousiasme à l’approche de ce match de gala, Milner a souligné son profond attachement au club et à ses supporters. Il a reconnu qu’il lui était impossible de refuser l’occasion de jouer à Anfield.

« Je suis ravi d’avoir l’occasion de porter à nouveau le maillot rouge et de retrouver la pelouse d’Anfield, a déclaré Milner au site officiel du club. C’est un endroit particulier, et jouer là-bas devant les supporters procure une sensation incomparable.

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Ce qui rend le match des légendes si particulier, c’est qu’il ne s’agit pas seulement de football. C’est l’occasion de rendre quelque chose aux supporters tout en soutenant le travail de la LFC Foundation. Je suis ravi d’être le premier à m’être inscrit et j’ai hâte d’y participer. »

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Un palmarès riche et un engagement auprès des communautés locales

Cette annonce s’est accompagnée d’un hommage appuyé du club. Un communiqué a détaillé son immense contribution durant l’ère Jurgen Klopp : « Milner, ancien vice-capitaine de Liverpool qui vient de mettre un terme à une remarquable carrière de 24 ans en Premier League, est le premier joueur confirmé dans l’équipe qui recevra.

Le milieu de terrain a passé huit années couronnées de succès à Liverpool après son arrivée libre en provenance de Manchester City en 2015. Il a disputé 332 matches et joué un rôle essentiel dans l’une des périodes les plus fructueuses de l’histoire du club. Modèle de régularité, de polyvalence et de professionnalisme, Milner a aidé Liverpool à remporter six trophées majeurs, dont la Ligue des champions en 2019 et le titre de Premier League en 2020. »

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Au-delà de ses exploits sur le terrain, la James Milner Foundation travaille avec la LFC Foundation depuis dix ans. Leurs actions communes ont aidé des milliers d’enfants de la région grâce à des stages pendant les vacances et à des programmes de football gratuits à Anfield et à Toxteth.

Un effectif encore à compléter

D’autres joueurs viendront compléter l’équipe des légendes de Liverpool. Leurs noms seront dévoilés dans les prochains mois, avant le coup d’envoi du match contre l’Inter à 15 h.

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Les précédents matches caritatifs ont rencontré un immense succès : dix rencontres ont permis de récolter plus de 10 millions de livres sterling pour des projets locaux. Le plus récent s’est soldé par un match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund et a vu Klopp retrouver le banc d’Anfield en tant qu’entraîneur adjoint, plaçant la barre haut pour le rendez-vous du printemps prochain.