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L’ancien international de la République d’Irlande James McClean quitte Derry City, le club de sa ville natale, après que les deux parties ont convenu de résilier son contrat avec effet immédiat. Le joueur de couloir de 37 ans quitte le Brandywell Stadium neuf mois seulement après son retour en provenance de Wrexham, à la suite d’un différend prolongé qui le tenait à l’écart des terrains depuis juillet.

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Un retour dans sa ville natale écourté

Le deuxième passage de McClean à Derry City s’est achevé brutalement, alors que le joueur expérimenté avait signé un « contrat pluriannuel » en janvier, 15 ans après son transfert à Sunderland en 2011. Il a délivré quatre passes décisives en 20 matches avant de disputer son dernier match contre Tolka Rovers, en juillet, lors du deuxième tour de la Coupe d’Irlande. Resté sur le banc lors des qualifications pour la Ligue Conférence contre Rijeka le 23 juillet, il n’a ensuite plus été retenu dans les groupes pour les matches.

Un accord à l’amiable met fin au différend

Après un long bras de fer provoqué par la tentative initiale du club de résilier son contrat, Derry a annoncé : « Derry City FC et James McClean confirment avoir conclu un accord à l’amiable pour mettre fin au contrat de James avec le club, avec effet immédiat. »

« Cet accord met fin au récent différend. Le club et James sont tous deux satisfaits de l’issue et se réjouissent de pouvoir aller de l’avant de manière constructive. »

Revenant sur son départ, McClean a ajouté : « Je suis heureux que nous soyons parvenus à un accord pour régler ces questions. Même si mon retour au club ne s’est pas déroulé comme je l’espérais, Derry City FC occupera toujours une place particulière dans mon cœur. »

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« Je tiens à remercier les supporters pour leur soutien et je souhaite le meilleur à l’équipe, à la direction, au personnel et aux supporters pour l’avenir. Je tiens tout particulièrement à souhaiter bonne chance à l’équipe pour la finale de la Coupe d’Irlande contre Waterford FC. »

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Le président salue sa riche carrière avec l’Irlande

Lors de ses deux passages à Derry, l’ailier a inscrit 20 buts en 108 matches. Il a également disputé 158 rencontres de Premier League avec Sunderland et West Bromwich Albion, ainsi que joué en EFL avec Wigan Athletic, Stoke City et Wrexham.

Rendant hommage à l’international aux 104 sélections, le président du club, Philip O'Doherty, a déclaré : « Au nom de tous les membres de Derry City, je tiens à remercier James pour son dévouement envers le club de sa ville natale. »

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« Ses accomplissements dépassent largement le cadre du Brandywell ; avoir cumulé 103 sélections avec l’équipe première de la République d’Irlande est un cap remarquable, et nous tenons à saluer officiellement son immense contribution au football irlandais dans son ensemble. »

« Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. Ni le club ni James McClean ne feront d’autre commentaire à ce sujet. »

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Une finale attend ses anciens coéquipiers

Alors que McClean réfléchit à la suite de sa carrière en tant que joueur libre, Derry, cinquième, terminera sa saison de championnat vendredi sur la pelouse de Sligo Rovers. Au Brandywell, l’attention se tournera ensuite vers l’Aviva Stadium, où Derry City affrontera Waterford en finale de la Coupe d’Irlande le dimanche 8 novembre. Une victoire offrirait au club son septième sacre dans la compétition, le premier depuis 2022.