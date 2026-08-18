L’entraîneur Vincent Kompany a remplacé Musiala à Heidenheim à la 61e minute par la recrue Isamel Saibari. À peine six minutes plus tard, le joueur offensif de 23 ans s’est écroulé au milieu de terrain - la scène ressemblait à l’incident survenu lors du match contre Leipzig. Ses coéquipiers Jonathan Tah et Harry Kane ont immédiatement accouru, et en très peu de temps, les joueurs des deux équipes ont formé un cercle autour de lui, tandis que les médecins urgentistes entraient sur la pelouse.

Après une courte interruption pour recevoir des soins, Musiala s’est relevé et, soutenu par un membre du staff, a vacillé en direction de la ligne de touche, visiblement un peu désorienté. Après quelques mètres, il a fait demi-tour avant de disparaître dans les entrailles du stade du côté opposé. Pendant ce temps, les supporters lui ont adressé des chants. Lorsque le speaker du stade a annoncé son remplacement par Cassiano Kiala, la Voith-Arena a éclaté en applaudissements.

Interrogé sur l’état de santé de Musiala, le directeur sportif Max Eberl a déclaré en zone mixte, immédiatement après le coup de sifflet final : "Jamal s’exprimera à ce sujet dans un avenir proche. Nous étions et sommes au courant." Et sur son état du moment ? "Il est dans le vestiaire, il se change, il prend sa douche."

La victoire 4-2 du Bayern devient presque anecdotique

Musiala s’était déjà effondré samedi, victime d’un malaise, juste avant la fin du match amical contre le RB Leipzig (3-1). Il se serait ensuite plaint de vertiges, de problèmes de circulation et des températures supérieures à 30 degrés. Il était absent lundi lors de la présentation de l’équipe sur le campus, mais a effectué une séance individuelle. "Le plus important, c’est qu’il va bien. Pour tout le reste, on ne peut rien dire", avait alors déclaré Eberl.

La présence de Musiala contre Heidenheim a donc quelque peu surpris. Cette fois, du moins, la température ne semble pas avoir joué de rôle, puisqu’il ne faisait qu’environ 18 degrés à Heidenheim mardi soir. À la question de savoir pourquoi Musiala avait rejoué si peu de temps après son premier malaise, Eberl s’est contenté de répondre : "Jamal s’exprimera."

Le fait que les Munichois aient finalement remporté ce match de préparation 4-2 est passé au second plan. Les buts du Bayern ont été inscrits par Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz et la recrue Nathaniel Brown. Samedi, les Munichois affronteront le Borussia Dortmund à l’extérieur en Supercoupe.

Musiala s’était fracturé le péroné il y a plus d’un an lors de la Coupe du monde des clubs et avait subi de graves dommages à la cheville. En janvier, il a fait son retour, sans toutefois retrouver depuis son meilleur niveau. Juste après sa Coupe du monde décevante, il s’est fait retirer une plaque métallique du pied gauche.