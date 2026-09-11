Bien sûr, ils ont tous accouru immédiatement vers lui. Harry Kane, qui avait délivré la passe décisive sur ce 1-0 important et déjà assez tardif contre le FK Bodö/Glimt, a pincé Jamal Musiala à l’épaule, Aleksandar Pavlovic l’a enlacé, Jonathan Tah a esquissé une petite révérence en lui serrant la main. C’était une célébration un peu plus enthousiaste qu’elle ne l’aurait normalement été après un 1-0 à la 47e minute lors de la première journée de la Ligue des champions contre un outsider venu de Norvège — même si ce but frappé avec conviction avait effectivement été très joli.

Lorsque Jamal Musiala a ensuite été remplacé, l’entraîneur Vincent Kompany l’a lui aussi applaudi avec encore un peu plus d’encouragement que d’habitude. Leur accolade a duré longtemps. « Moi, et probablement 75 000 personnes dans le stade, et encore davantage devant leur télévision, nous nous sommes réjouis de ce but », a déclaré Kompany plus tard.

Getty Images

Le but de Jamal Musiala contre Bodö/Glimt a été une double délivrance

Le but de Musiala a été une double délivrance. Parce qu’il s’agissait du but qui a débloqué la situation dans un match jusque-là assez laborieux contre un adversaire qui défendait de manière très compacte et très réfléchie, et qui s’est finalement terminé sur un 5-0 logique au bout des 90 minutes. Mais surtout parce que c’est Musiala qui avait marqué lors de sa première titularisation de cette saison encore toute jeune.

Il y a un peu plus de trois semaines, Musiala s’était affaissé une deuxième fois en l’espace de quelques jours sur la pelouse, désorienté, lors d’un match amical, et l’avait ensuite expliqué par des « absences temporaires, brèves, mais faciles à traiter », dues à un dysfonctionnement neurologique. Musiala vivait déjà avec cette forme d’épilepsie depuis plus d’un an, sans que le public ne s’en soit aperçu ; c’est vraisemblablement dans le cadre d’un changement de traitement que les deux malaises étaient ensuite survenus pendant les matches. Après sa courte entrée en jeu le week-end dernier contre Schalke, Kompany a de nouveau aligné le meneur de jeu d’entrée face à Bodö.

« Qu’il marque ensuite le 1-0, ce sont ces histoires que le football écrit, mais ce garçon l’a aussi mérité », a déclaré Max Eberl, membre du directoire sportif du Bayern. Mais le fait que Musiala ait marqué le 1-0 était aussi logique : avec Joshua Kimmich, Musiala avait été le Bavarois le plus en vue lors d’une première période laborieuse, très actif, parfois même trop empressé. Comme s’il voulait aussi se prouver à lui-même qu’il était de retour.

Quelle blessure Jamal Musiala avait-il ?

« Le sentiment que j’ai eu aujourd’hui est un sentiment que je n’avais pas eu depuis un moment », a d’ailleurs déclaré Musiala après le match, en toute franchise, au micro de DAZN. Car il n’y avait pas eu que cette histoire d’absences : après sa grave fracture du péroné lors de la Coupe du monde des clubs, à une période où il était dans une forme absolument exceptionnelle, puis une longue rééducation, il semblait parfois avoir perdu confiance en son corps et en ses capacités exorbitantes. Musiala semblait souvent manquer de légèreté la saison passée.

Après la Coupe du monde, on lui a également retiré par opération une plaque qui avait auparavant stabilisé le tibia après la fracture. « Je veux maintenant revenir pas à pas à mon niveau avec cette sensation de légèreté sur le terrain, avec de la joie et du plaisir », a-t-il expliqué. Le « soutien du Bayern, des joueurs et des entraîneurs, cela m’a vraiment aidé ».

En effet, Kompany avait aussi répété à plusieurs reprises la saison dernière qu’il n’avait absolument aucun doute sur le fait que Musiala retrouverait son niveau. Il a désormais déclaré : « Nous savions que ce moment viendrait. Pour Jamal, c’est évidemment super. En tant que joueur de top niveau, tu as besoin de confiance pour retrouver le rythme. Et bien sûr, de tels moments sont très, très importants », a-t-il dit.

Michael Olise ne devient de classe mondiale qu’une fois Musiala sorti du terrain

Mais le Bayern ne serait pas le Bayern si le renouveau de Musiala ne posait pas aussi des défis à l’entraîneur. La question de savoir qui Kompany doit aligner en numéro 10 ne sera pas plus facile à trancher à mesure que d’autres joueurs reviendront de blessure.

Lennart Karl, par exemple, est de nouveau entré en jeu contre Bodö, tout comme la recrue Ismael Saibari. Et Serge Gnabry non plus ne devrait pas rester blessé éternellement. Certes, tous sont polyvalents et peuvent aussi jouer à d’autres postes, mais cela ne facilite pas forcément la tâche de Kompany.

Et puis il y a encore un cas particulier. Car Michael Olise, longtemps largement invisible, avait certes déjà haussé son niveau après le 1-0 de Musiala, mais il n’a véritablement atteint sa forme de classe mondiale qu’une fois Musiala sur le banc, lorsqu’il a pu occuper le poste de numéro 10 comme en équipe de France.

La question s’était déjà posée pendant la Coupe du monde : Kompany pourrait-il vraiment se permettre de continuer à faire jouer ce numéro 10 de génie principalement sur l’aile droite au Bayern ? La réponse de l’entraîneur bavarois dans tous les matches officiels disputés jusqu’ici, Supercoupe comprise, avait été un simple « oui » : Olise a toujours évolué sur le côté droit et, malgré trois buts et une passe décisive, il n’avait pas totalement convaincu lors des quatre rencontres précédentes.

Contre Bodö, la tendance semblait se confirmer : Olise a longtemps eu du mal à entrer dans son match, s’est souvent enfermé dans ses dribbles et a aussi affiché quelques insuffisances dans son jeu de passes. Mais lorsque Musiala a marqué le 1-0, puis quand Bodö/Glimt a ensuite laissé de plus en plus d’espaces aux Munichois, Olise s’est épanoui. Il a d’abord délivré la passe décisive du 2-0 de Harry Kane sur un beau centre sur coup franc, puis, lorsque Musiala a pu souffler après 65 minutes et qu’Olise a été autorisé à repiquer dans l’axe, il a encore inscrit ses deux buts.

Mais la gestion de l’effectif fait justement partie des plus grandes forces de Kompany.



