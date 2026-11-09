Partager Suivez GOAL sur Google

Le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, a suscité des inquiétudes quant à l’avenir de Jamal Musiala, estimant que le meneur de jeu vedette pourrait avoir du mal à retrouver le niveau de ses précédentes performances. L’international allemand de 23 ans est confronté à une affection neurologique complexe, révélée après une série de malaises survenus pendant la préparation d’avant-saison du club.

Publicité

Un diagnostic neurologique freine l’élan de la star du Bayern

L’attaquant allemand s’est effondré à deux reprises en l’espace de quatre jours pendant la préparation d’avant-saison du Bayern. Des examens médicaux ont ensuite révélé un trouble neurologique pouvant être traité, soulevant immédiatement des questions sur sa capacité à tenir physiquement sur la durée.

Malgré ce diagnostic, le joueur de 23 ans a bien entamé la saison en cours. Il a inscrit deux buts en quatre apparitions, toutes compétitions confondues, avant d’être écarté des terrains.

Hoeness explique la prise en charge d’un trouble complexe

S’exprimant auprès du média bavarois BR24, Hoeness a livré une analyse préoccupante de l’état du meneur de jeu. Le dirigeant du Bayern a reconnu que le personnel médical du club et le joueur avançaient en terrain inconnu.

« Nous sommes face à un dilemme dans ce cas, car il souffre d’une maladie qui ne peut pas simplement être guérie, mais qui peut être contrôlée dans une certaine mesure à l’aide de médicaments », a expliqué Hoeness.

Publicité Publicité

Il a également averti que les exigences du football de haut niveau pourraient empêcher Musiala de « retrouver le niveau de performance qui était le sien » avant l’apparition de ce trouble.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Matthaus voit dans ces propos une façon de piquer Musiala au vif

Si ces nouvelles sur le plan médical semblent alarmantes, la légende allemande Lothar Matthaus estime que les déclarations publiques du président d’honneur ont aussi une dimension psychologique. L’ancien capitaine du Bayern pense que Hoeness cherche délibérément à pousser le joueur formé à Chelsea à réagir.

« Il le pique un peu. Il ne s’agit pas seulement de le surprotéger. Il doit aussi parfois faire face à l’adversité », a déclaré Matthaus à Sky90. « Uli cherchait à créer cette adversité avec cette déclaration. »

Publicité

Matthaus a ajouté que cette approche exigeante pourrait susciter une réaction d’orgueil chez le jeune attaquant : « Il a le droit de dire quelque chose comme ça, parce que nous ne pouvons pas simplement présenter les choses sous un jour positif et attendre qu’il revienne. Si j’étais à la place de Jamal Musiala, cela suffirait à me motiver pour montrer à Uli que je suis de retour. »

Un avenir assuré par son contrat tandis qu’il reprend l’entraînement

Le Bayern a promis son soutien total à Musiala et assuré son avenir avec un contrat courant jusqu’en 2030. L’attaquant, qui a partagé le titre de meilleur buteur de l’Euro 2024 et totalise 71 buts et 38 passes décisives en 235 matches avec le géant allemand, travaille actuellement à retrouver sa pleine forme.

Publicité

Il n’a plus joué pour le Bayern depuis septembre en raison d’une blessure distincte aux ischio-jambiers, même s’il a récemment repris l’entraînement sur le terrain. La priorité immédiate sera de gérer soigneusement sa charge de travail, alors qu’il cherche à prouver qu’il peut encore s’imposer au plus haut niveau du football européen.