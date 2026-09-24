Le milieu de terrain Jamal Musiala, du Bayern Munich, a dû déclarer forfait au dernier moment. « Une gêne à la cuisse à l’échauffement », a expliqué le commentateur de RTL Wolff Fuss, tandis que Bild a également fait état de problèmes musculaires pour Musiala.

Les craintes que l’absence soudaine du joueur de 23 ans puisse avoir un lien avec la maladie rendue publique pendant la préparation estivale seraient ainsi écartées. « C’est aussi ce qui m’a traversé l’esprit. Ça m’a un peu choqué », avait déclaré le recordman des sélections Lothar Matthäus, en tant que consultant pour RTL, au sujet du forfait de Musiala.

Qui remplace Jamal Musiala dans le onze de départ de l’équipe d’Allemagne ?

Le meneur de jeu souffre d’un dysfonctionnement neurologique, qui peut entraîner de brèves absences temporaires. Deux de ces absences avaient provoqué à chaque fois des effondrements de Musiala sur le terrain lors des matches amicaux du Bayern contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim en août.

La dose du traitement médicamenteux contre cette maladie a ensuite de nouveau été augmentée, et les problèmes ne sont plus réapparus récemment. Musiala était titulaire lors de deux des trois derniers matches officiels du FCB. Il avait marqué aussi bien lors du 5-0 pour l’ouverture de la Ligue des champions contre Bodö/Glimt que vendredi dernier lors du 7-0 en Bundesliga contre l’Union Berlin.

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En retrouvant peu à peu sa forme d’antan, l’international aux 46 sélections voulait désormais franchir une nouvelle étape jeudi, lors de la première de Klopp à la tête de l’Allemagne contre les Pays-Bas. Mais ses problèmes musculaires à l’échauffement ont contrarié ses plans et, sans doute par mesure de précaution, Klopp a finalement laissé Musiala en dehors du onze. Nadiem Amiri, du 1. FSV Mayence 05, a ainsi intégré au dernier moment la formation de départ.