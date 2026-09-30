Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cairo-Egypt-Egypt-Angola-AFCON-QualifierAFP
كووورة
Traduit par

Jamal Abdelhamid : Salah mérite un traitement spécial, et Hossam s'est trompé 70 fois mais la chance l'a sauvé

M. Salah
H. Hassan
Sud-Soudan vs Égypte
Sud-Soudan
Égypte
Africa Cup of Nations Qualification
Égypte vs Afrique du Sud
Afrique du Sud
Matchs Amicaux
Égypte
Soudan du Sud
Afrique du Sud

L'ancienne star de l'Égypte s'en prend au Doyen

Gamal Abdel Hamid, ancienne star du Zamalek et de l'équipe nationale d'Égypte, a ouvert le feu sur plusieurs dossiers concernant la sélection nationale, adressant de vives critiques à la manière dont est traité Mohamed Salah, capitaine de l'Égypte, ainsi qu'à la façon dont Hossam Hassan, le sélectionneur, gère certains dossiers et compose avec les médias.

Abdel Hamid a souligné, lors de ses déclarations dans l'émission « El Defender » diffusée sur la chaîne El Shams, que Mohamed Salah occupe une place exceptionnelle sur la scène mondiale, déclarant : « Mohamed Salah est une icône au niveau mondial et mérite un traitement particulier ; il n'est pas acceptable de dire qu'il a été écarté pour des raisons techniques. »

L'ancienne star de l'équipe d'Égypte a critiqué les déclarations qui minimisent l'importance du capitaine égyptien, ajoutant : « Hossam Hassan n'a pas le droit de dire à propos de Mohamed Salah que nous avons 120 millions d'habitants et que l'équipe d'Égypte ne dépend de personne. »

Au sujet de Hossam Hassan, Abdel Hamid a déclaré : « Hossam Hassan est chanceux dans le football et sur le plan technique, mais pas dans ses propos. »

Il a précisé que le sélectionneur aurait dû se montrer plus prudent dans ses déclarations après la Coupe du monde, affirmant : « Hossam aurait dû mettre à profit l'exploit de la Coupe du monde en maîtrisant ses déclarations, et il aurait dû rendre aux joueurs leur juste part au Mondial au lieu de parler de lui-même. »

Matchs Amicaux
Égypte crest
Égypte
EGY
Afrique du Sud crest
Afrique du Sud
RSA

Dans ses propos les plus tranchants, Abdel Hamid a déclaré : « Hossam Hassan a commis 70 erreurs et la chance l'a servi ; sans Ibrahim Hassan, Hossam aurait fait encore plus d'erreurs. »

L'ancienne star de l'équipe d'Égypte a conclu son intervention par un message clair concernant les conférences de presse de la sélection, déclarant : « J'aimerais qu'Ibrahim Hassan se présente aux conférences à la place de Hossam. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google