Gamal Abdel Hamid, ancienne star du Zamalek et de l'équipe nationale d'Égypte, a ouvert le feu sur plusieurs dossiers concernant la sélection nationale, adressant de vives critiques à la manière dont est traité Mohamed Salah, capitaine de l'Égypte, ainsi qu'à la façon dont Hossam Hassan, le sélectionneur, gère certains dossiers et compose avec les médias.

Abdel Hamid a souligné, lors de ses déclarations dans l'émission « El Defender » diffusée sur la chaîne El Shams, que Mohamed Salah occupe une place exceptionnelle sur la scène mondiale, déclarant : « Mohamed Salah est une icône au niveau mondial et mérite un traitement particulier ; il n'est pas acceptable de dire qu'il a été écarté pour des raisons techniques. »

L'ancienne star de l'équipe d'Égypte a critiqué les déclarations qui minimisent l'importance du capitaine égyptien, ajoutant : « Hossam Hassan n'a pas le droit de dire à propos de Mohamed Salah que nous avons 120 millions d'habitants et que l'équipe d'Égypte ne dépend de personne. »

Au sujet de Hossam Hassan, Abdel Hamid a déclaré : « Hossam Hassan est chanceux dans le football et sur le plan technique, mais pas dans ses propos. »

Il a précisé que le sélectionneur aurait dû se montrer plus prudent dans ses déclarations après la Coupe du monde, affirmant : « Hossam aurait dû mettre à profit l'exploit de la Coupe du monde en maîtrisant ses déclarations, et il aurait dû rendre aux joueurs leur juste part au Mondial au lieu de parler de lui-même. »

Dans ses propos les plus tranchants, Abdel Hamid a déclaré : « Hossam Hassan a commis 70 erreurs et la chance l'a servi ; sans Ibrahim Hassan, Hossam aurait fait encore plus d'erreurs. »

L'ancienne star de l'équipe d'Égypte a conclu son intervention par un message clair concernant les conférences de presse de la sélection, déclarant : « J'aimerais qu'Ibrahim Hassan se présente aux conférences à la place de Hossam. »