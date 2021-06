"Jamais de Coca" - On sait ce que mange Cristiano Ronaldo

La diète de Cristiano Ronaldo a été dévoilée par un coéquipier de la Juve.

Daouda Peeters, le coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus, a évoqué les incroyables habitudes du Portugais avant leur rencontre dimanche soir à Séville.

Peeters fait partie de l'équipe belge de Roberto Martinez, tandis que Cristiano, actuellement en tête du classement des buteurs de l'Euro 2020, est capitaine du Portugal. Peeters a rejoint la légion de commentateurs qui se sont émerveillés des habitudes austères de Cristiano.

"Toujours la même chose", a-t-il déclaré lorsque le média HLN lui a demandé ce que mangeait l'ancien homme du Real Madrid dans des commentaires relayés par AS.

« Brocoli, poulet et riz. Avec des litres d'eau, et pas de Coca-Cola, bien sûr", a raconté Peeters.

«Cristiano veut gagner toujours et partout. Et même s'il ne me connaissait pas très bien à l'époque, il a quand même essayé de tirer le meilleur parti de moi. C'est quelqu'un qui fait grandir les jeunes joueurs ; il vous implique vraiment."

«Je suis allé au gymnase pendant un moment et, bien sûr, Cristiano était aussi là. Je ai été impressionné. Cristiano a le corps parfait pour un footballeur. Et bien que je sois aussi assez musclé, ce jour-là j'ai pensé ; il y a encore du travail à faire. Mais bon, il le fait de manière maniaque depuis tant d'années".

La Belgique a dominé son groupe devant le Danemark, la Finlande et la Russie, battant la Russie 3-0, le Danemark 2-1 et la Finlande 2-0.

Le Portugal avait un groupe plus coriace, le groupe de la mort, et a terminé troisième, devant la Hongrie mais derrière la France et l'Allemagne. Ils ont battu la Hongrie 3-0 lors de leur première journée avant de s'imposer 4-2 contre l'Allemagne, clôturant la phase de groupes avec un match nul 2-2 contre la France, championne du monde.

Le Portugal est, pour rappel, le tenant de l'Euro, après avoir battu la France à Paris en finale en 2016.