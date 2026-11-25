Comment regarder Jamaïque U17 - Côte d'Ivoire U17 avec un VPN

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 26 nov. 2026 - 09:00

La Jamaïque U17 affronte la Côte d'Ivoire U17 dans le groupe E de la Coupe du monde U17. Les deux équipes espèrent terminer leur parcours sur une meilleure note. Le lieu de la rencontre n'a pas encore été confirmé.

La Jamaïque reste sur deux lourdes défaites. Elle s'est inclinée 6-0 face à l'Italie le 20 novembre, puis 6-2 contre l'Ouzbékistan le 23 novembre.

Elle a ainsi encaissé 12 buts en deux matches et occupe la quatrième place du groupe. Corriger ses problèmes défensifs est la priorité évidente.

La Côte d'Ivoire a également perdu son dernier match, 2-1 face à l'Italie le 23 novembre. Le score a été serré contre l'équipe qui a donné le rythme dans ce groupe.

La Côte d'Ivoire a battu l'Ouzbékistan 2-1 le 20 novembre. Cette victoire la place au troisième rang du groupe E. Elle aborde donc cette rencontre dans une meilleure position que la Jamaïque.

Voici ce que nous savons sur l'heure du coup d'envoi, la chaîne TV et les possibilités de suivre Jamaïque U17 - Côte d'Ivoire U17 en streaming.

Les informations officielles sur la diffusion de ce match à la télévision et en streaming ne sont pas encore disponibles. Cette rubrique sera mise à jour une fois les diffuseurs confirmés.

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