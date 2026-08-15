Jakpo trouve un accord avec son nouveau club : ouvre-t-il la voie à Barcola vers Liverpool ?

Le Néerlandais Cody Gakpo, attaquant de Liverpool, s'est rapproché d'un départ d'Anfield lors du mercato estival, après être parvenu à un « accord de principe » sur les conditions personnelles avec Tottenham Hotspur.

Cela intervient alors que le club londonien a intensifié ses démarches pour recruter l'international néerlandais, qui a brillé avec Liverpool depuis son arrivée au sein de l'équipe lors du mercato hivernal de 2023.

De Zerbi tient à recruter Gakpo

Selon les informations rapportées par le journal néerlandais « Voetbal International », Tottenham a réussi à franchir une étape importante vers la conclusion de l'affaire, après que Gakpo est parvenu à un accord de principe sur les clauses de son contrat personnel avec le club.

Les rapports indiquent qu'une conviction croissante règne parmi toutes les parties quant à la possibilité de finaliser le transfert du joueur de manière définitive vers le nord de Londres, après que Tottenham est entré en contact direct avec Liverpool au sujet de l'affaire.

Gakpo constitue une cible principale pour l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui voit en l'attaquant néerlandais un élément capable d'apporter davantage de souplesse à son dispositif offensif, grâce à sa capacité à évoluer à plus d'un poste.

Il ne semble pas que l'entraîneur italien reviendra sur son souhait de recruter Gakpo, même en cas de réussite de Tottenham dans le recrutement du Brésilien Savinho, ailier de Manchester City.

Liverpool fixe le prix de Gakpo

Malgré les récents développements, Liverpool ne subit aucune pression financière l'obligeant à vendre Gakpo, d'autant que le contrat du joueur avec le club s'étend jusqu'à l'été 2030.

Mais la direction des Reds pourrait accepter son départ en cas d'arrivée d'une offre officielle correspondant à son évaluation financière du joueur, estimée à environ 60 millions de livres sterling.

En cas de départ de Gakpo, Liverpool sera tenu de revenir sur le marché des transferts à la recherche d'un remplaçant approprié, surtout à l'approche des dernières heures du mercato estival.

Le départ de Gakpo ouvre la porte à un transfert de Barcola

Le départ de Gakpo pourrait pousser Liverpool à intensifier ses démarches pour compenser l'un de ses éléments offensifs les plus en vue, alors que le club poursuit sa recherche de nouvelles options sur les ailes.

Liverpool est fortement lié à une tentative de recrutement du Français Bradley Barcola, ailier du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'une opération ambitieuse que la direction du club pourrait financer grâce aux revenus financiers attendus de la vente de Gakpo.