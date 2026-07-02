Jakob Breum quitte les Go Ahead Eagles et s'engagera la saison prochaine avec l'AS Saint-Étienne, selon l'annonce jeudi du journal De Stentor.

Le milieu de terrain danois de 22 ans tentera, aux côtés du club populaire français, de ramener l’équipe en Ligue 1. Breum doit toutefois encore passer la visite médicale à Saint-Étienne.

Le montant de l’indemnité versée à Go Ahead n’a pas encore été communiqué. À Deventer, le milieu de terrain était encore sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027 et, selon Transfermarkt, sa valeur s’élève à 5 millions d’euros.

Au total, le milieu de terrain a disputé 105 matchs officiels sous les couleurs de Go Ahead, inscrivant vingt buts et délivrant dix-sept passes décisives.

Le point d’orgue de son passage aux Pays-Bas reste la victoire en Coupe en 2025, même s’il avait manqué la finale en raison d’une blessure au pied.

Saint-Étienne, qui compte dix titres de champion à son palmarès mais n’a plus brillé depuis 1981, reste un grand nom du football français.

Le club des Verts, qui vise un retour rapide en Ligue 1, compte sur lui pour devenir un maillon essentiel de son entrejeu.