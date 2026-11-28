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L'Allemand Matthias Jaissle, entraîneur de Newcastle United, a replacé le nom de son ancien compatriote à Al-Ahli, l'Anglais Ivan Toney, au cœur des spéculations liées au mercato d'hiver. Il a évoqué l'attaquant avec qui il a travaillé lors de son passage à Al-Ahli, sans pour autant apporter de réponse tranchée sur un éventuel retour du joueur en Premier League.

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Jaissle s'est exprimé lors de la conférence de presse d'avant-match, à la veille de la rencontre face à Brighton prévue dimanche en Premier League, après avoir été interrogé sur l'intérêt de Newcastle pour l'attaquant d'Al-Ahli en vue du mois de janvier.

Le technicien allemand n'a pas caché son admiration pour les qualités de Toney, mais il s'est bien gardé de confirmer l'existence de négociations ou de démarches officielles de la part de son club. Il s'est contenté de saluer l'attaquant anglais : « Ivan est un footballeur formidable, j'ai déjà travaillé avec lui et il a marqué beaucoup de buts, mais je ne commenterai pas ces rumeurs. »

Par cette réponse, Jaissle entretient les spéculations autour de l'avenir de Toney, d'autant que leur collaboration passée à Al-Ahli lui permet de bien connaître le potentiel du joueur, l'un des principaux atouts offensifs de l'équipe saoudienne lorsqu'il la dirigeait.

Toney, une arme offensive qui attire les regards en Angleterre

L'intérêt venu d'Angleterre pour Ivan Toney fait suite à ses remarquables performances devant le but avec Al-Ahli cette saison. Devenu l'une des principales armes offensives de son équipe, il a attiré l'attention de plusieurs clubs désireux de renforcer leur ligne d'attaque avant la seconde partie de saison.

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Newcastle n'est pas seul sur le dossier : le nom de l'attaquant anglais a également été associé à Manchester United, Crystal Palace et Tottenham Hotspur, alors que les rumeurs d'un possible retour en Premier League lors du prochain mercato d'hiver se multiplient.

Toney a connu une première expérience réussie à Brentford avant de rejoindre Al-Ahli à l'été 2024. Il est devenu l'un des joueurs étrangers les plus en vue de l'équipe et a contribué à ses succès continentaux, remportant avec elle la Ligue des champions de l'AFC Elite deux fois de suite, en 2025 et 2026, ainsi que la Supercoupe d'Arabie saoudite.

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Des statistiques exceptionnelles et un long contrat avec Al-Ahli

L'attaquant de 30 ans traverse une période particulièrement prolifique : il a disputé 17 matchs avec Al-Ahli toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant 16 buts et délivrant 4 passes décisives, selon les données du site Transfermarkt.

Ce bilan fait grimper la cote de Toney sur le marché des transferts, d'autant qu'il sait aussi bien marquer que créer des occasions. Des qualités qui en font une option séduisante pour les clubs anglais en quête d'un attaquant ayant déjà l'expérience du championnat.

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Malgré les rumeurs d'un retour en Angleterre, la position d'Al-Ahli reste déterminante pour l'avenir du joueur, lié au club jusqu'en juin 2028. Toute tentative de recrutement nécessitera donc une position claire de la direction d'Al-Ahli.

Entre les éloges de Jaissle et la multiplication des clubs intéressés, le nom de Toney devrait occuper une place de choix lors du mercato d'hiver. Pour l'heure, les propos de l'entraîneur de Newcastle se limitent toutefois à son admiration pour le joueur et à son refus de commenter les rumeurs, sans confirmation de véritables négociations.