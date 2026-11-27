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Le prince Mohammed ben Fayçal, ancien président d'Al-Hilal, a dévoilé les coulisses de ses négociations passées avec l'Allemand Matthias Jaissle, actuel entraîneur de Newcastle United, pour prendre les rênes du club. Il assure que le technicien faisait partie des options sérieusement envisagées avant que la direction ne conclue son accord avec le Portugais Jorge Jesus.

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Invité du podcast « Ala Bayad » sur la plateforme « Thmanyah Sports », Mohammed ben Fayçal a évoqué son admiration pour la philosophie de jeu de Jaissle. Il a expliqué avoir vu en lui un entraîneur en devenir, capable de faire progresser les joueurs et de bâtir une équipe solide, et c'est pourquoi il avait recommandé à la direction d'Al-Hilal de ne pas laisser passer l'occasion de le recruter.

Pourquoi Jaissle avait-il choisi Al-Hilal ?

L'ancien président d'Al-Hilal a précisé avoir demandé au technicien allemand pourquoi il souhaitait diriger l'équipe. Jaissle lui avait répondu qu'il adorait travailler sous pression et qu'il cherchait un club doté d'une large base de supporters, des critères qu'il retrouvait chez Al-Hilal.

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Mohammed ben Fayçal a souligné que la possibilité de recruter l'entraîneur était bien réelle et qu'il était lui-même très convaincu de ses qualités techniques et de sa capacité à faire progresser les joueurs. Il s'est toutefois heurté à des réserves au sein de la direction d'Al-Hilal en raison du jeune âge du technicien, ce qui a pesé sur les chances de conclure l'accord.

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Jesus a fermé la porte au transfert

Le prince Mohammed ben Fayçal a révélé que la direction d'Al-Hilal avait déjà finalisé son accord avec le Portugais Jorge Jesus, ce qui a de fait mis un terme à toute possibilité de recruter Jaissle à ce moment-là.

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Une fois Al-Hilal fixé sur Jesus, Mohammed ben Fayçal, toujours convaincu des qualités du technicien allemand, l'a recommandé à la direction d'Al-Ahli. Jaissle a ainsi entamé son aventure avec le club de Djeddah à l'été 2023, l'une des étapes les plus marquantes de sa carrière d'entraîneur.

Jaissle répond aux réserves d'Al-Hilal par les succès d'Al-Ahli

Les chiffres témoignent de l'ampleur du travail accompli par le technicien allemand à Al-Ahli : il a dirigé l'équipe lors de 123 matchs toutes compétitions confondues, pour 90 victoires, soit un taux de réussite de 65,22 %, selon les statistiques communiquées par Newcastle United lors de sa présentation comme entraîneur du club en août 2026.

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En Roshn Saudi League, Jaissle a mené Al-Ahli à la troisième place lors de sa première saison, puis à la cinquième lors de la deuxième, avant de conclure son passage par un grand succès national et continental lors de la saison 2025-2026. Il a remporté la Supercoupe d'Arabie saoudite et a permis à l'équipe de conserver son titre en Ligue des champions de l'AFC Élite, après l'avoir décroché pour la première fois la saison précédente.

Jaissle a donc quitté Al-Ahli après l'avoir ramené deux fois de suite sur le toit du continent, s'imposant comme l'un des entraîneurs les plus marquants de l'histoire récente du club, avant de rejoindre Newcastle United pour vivre une nouvelle aventure en Premier League.

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Ces chiffres donnent une dimension supplémentaire aux déclarations de Mohammed ben Fayçal. Ils montrent que l'entraîneur dont la direction d'Al-Hilal jugeait l'âge trop jeune s'est ensuite montré capable de conduire Al-Ahli vers de grands succès, après avoir choisi le club de Djeddah plutôt que de s'asseoir sur le banc d'Al-Hilal.