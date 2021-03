Jadon Sancho placé au dessus de Kylian Mbappé par un ancien de Liverpool

Un ex-défenseur de Liverpool pense que le club anglais doit recruter Jadon Sancho plutôt que Kylian Mbappé.

Jadon Sancho devrait figurer au-dessus de Kylian Mbappe sur toutes les listes des recrues potentielles de Liverpool, affirme Jason McAteer. L'ancien des Reds ayant déclaré que l'ailier du Borussia Dortmund offrirait «quelque chose d'un peu différent».

Jurgen Klopp a assisté à un raid sur son ancien club pour un international anglais très apprécié dans le passé, mais aucune approche officielle n'a été faite.

Les rumeurs refont surface alors que le mercato estival s'approche avec et la star du Paris Saint-Germain est également annoncée comme potentielle recrue à Anfield, mais il reste à savoir quels joueurs ciblent exactement les champions en titre de Premier League dans le but de se reconstruire.

L'ancienne star des Reds, McAteer, en association avec FreeSuperTips, a confié à Goal que la star parisienne n'est pas nécessairement le joueur dont LFC le plus besoin : "Vous penserez que je dirai que si je peux signer n'importe quel joueur, je signerais Mbappe? Les principaux sujets de discussion à Liverpool sont la tactique. Klopp a essayé d'évoluer tactiquement. Il a essayé d'utiliser un 4-2-3-1, il a essayé de le changer et de s'éloigner de ce 4-3-3 traditionnel - il n'a tout simplement pas vraiment eu les joueurs pour faire ce travail."

"Avec Jadon Sancho, Liverpool aura plus de polyvalence"

«[Diogo] Jota ouvre évidemment le potentiel à ce changement tactique, mais parfois vous pouvez devenir très prévisible. Je pense que Liverpool est, d’une certaine manière, devenu prévisible, et je pense que c’est pour cela qu’ils ont perdu certains de leurs matchs. Vous regardez les équipes qui sont venues avec ce bloc bas, elles sont venues avec cette unité défensive basse qui dit 'venez nous briser. Nous savons que nous aurons une opportunité. Et si nous pouvons être cliniques, nous pouvons en quelque sorte déjouer ça », a poursuivi l'Irlandais.

«Je pense que c’est ce qui s’est passé dans de nombreux matchs cette saison, Liverpool a buté sur les équipes qui ont offert ce genre de tactiques, elles n’ont pas été en mesure de les contourner. Donc, je pense que la polyvalence serait la voie à suivre. Je sais que c’est une réponse qui va faire causer mais je signerais Jadon Sancho. Je le signerais parce qu’il a cette polyvalence, a expliqué McAteer. Je pense qu'il peut jouer à différentes positions: il peut jouer à gauche, à droite ou au centre si vous le souhaitez. Il a du rythme et il a de la créativité. S'il y a un bloc bas et que vous avez besoin de quelque chose d'un peu différent, il vous le propose. Il est également jeune et s'inscrit dans le moule de cette équipe de Liverpool. C’est le joueur que j’achèterais. »