Jadon Sancho "heureux" d'établir un nouveau record en Bundesliga

Le milieu anglais Jadon Sancho a établi une nouvelle marque impressionnante ce samedi en Bundesliga.

Jadon Sancho a fait part de son immense fierté après être devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à atteindre 50 passes décisives.

Lors de sa 99e apparition en Bundesliga, Sancho a franchi ce cap en offrant le but de l'ouverture du score du BVB contre Arminia Bielefeld (3-0).

À la 48e minute, Sancho a récupéré le ballon sur la gauche et a pénétré dans la surface avant de placer le ballon sur la trajectoire de Mahmoud Dahoud, lequel a conclu en beauté. Sur Twitter après le match, Sancho a écrit: "Heureux d'être le plus jeune joueur de Bundesliga à atteindre 50 passes décisives."

Sancho a aussi ajouté son nom dans la liste des buteurs à la 58e minute, et l’ailier a révélé que c’était un domaine de son jeu sur lequel il continuait de travailler. "J’ai pratiqué les pénalités et je pense que c’est un bon plus pour un attaquant, a-t-il confié J'étais assez heureux que Marco [Reus] m'ait laissé prendre le penalty et assez heureux de marquer.»

Après un début de saison difficile, la forme de Sancho s'est beaucoup améliorée depuis le début de l'année. Il compte sept buts et six passes décisives dans toutes les compétitions en 2021.

Dortmund, actuellement cinquième de la Bundesliga, va disputer trois matchs dans trois compétitions différentes: un match de Coupe contre le Borussia Monchengladbach mardi, suivi de Der Klassiker contre le Bayern le week-end prochain. Le club de la Ruhr affrontera ensuite Séville lors du match retour de son 16e match de Ligue des champions. A l'aller, les vice-champions d'Allemagne l'avaient emporté 3-2 à l'extérieur.