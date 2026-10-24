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Jadon Sancho se trouve à un tournant décisif de sa carrière après avoir reçu une offre de contrat qui souligne sa chute spectaculaire. L’ancien ailier de Manchester United et de Chelsea, qui percevait autrefois l’un des salaires les plus élevés de Premier League, est toujours libre de tout contrat et cherche un nouveau départ.

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Une baisse de salaire vertigineuse pour l’ancien joueur de Manchester United

L’ailier de 26 ans s’est vu proposer un contrat de courte durée par le club espagnol de Getafe, qui courrait jusqu’à la fin de la saison en cours. Selon The Telegraph, l’offre ne s’élève qu’à 10 000 £ par semaine.

Cette proposition représente une baisse de salaire considérable pour l’ancien international anglais. Lors de son passage mouvementé à Old Trafford, Sancho touchait, selon les informations rapportées, la somme astronomique de 250 000 £ par semaine.

Malgré cette chute de revenus, l’attaquant n’écarte pas totalement un départ en Espagne. Il souhaiterait s’entretenir personnellement avec l’entraîneur de Getafe, Jose Bordalas, avant de prendre une décision définitive concernant son avenir.

Une série de difficultés en Premier League

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La situation actuelle de Sancho trouve son origine dans un passage désastreux dans le football anglais après son transfert du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling en 2021. Il n’a pas justifié le montant considérable déboursé pour lui par Manchester United, affichant un bilan offensif décevant lors de ses deux premières saisons en Premier League.

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Un retour en prêt à Dortmund n’a pas permis de relancer durablement sa carrière, avant d’autres prêts successifs infructueux. Son prêt à Chelsea en 2024-2025 s’est mal terminé : le club a préféré payer une pénalité de 5 millions de livres sterling plutôt que d’honorer une obligation d’achat de 25 millions de livres sterling.

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Aston Villa a ensuite tenté le pari de recruter l’ailier pour la saison la plus récente. Mais le club des Midlands n’a montré aucune volonté de le conserver définitivement, ce qui a finalement conduit Manchester United à le libérer de son contrat cet été.

Des tensions internes à Getafe, en difficulté

Si Sancho accepte la proposition de Getafe, il arrivera dans un climat tendu. Le club espagnol occupe actuellement la 15e place de la Liga, avec seulement deux victoires lors de ses neuf premiers matches.

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Ce mauvais départ a déclenché une passe d’armes publique entre Bordalas et le président du club, Angel Torres. L’entraîneur a ouvertement critiqué la direction pour le manque de profondeur de l’effectif face aux exigences des compétitions nationales et de la Ligue Conférence : « Je me sens trompé, car ce qui a été promis année après année n’a pas été tenu. Je le signale depuis mai... Il est prouvé que nous n’avons pas l’effectif pour cela. »

Torres lui a répondu sèchement auprès de Cadena SER, le mettant au défi de démissionner. « Il a signé parce qu’il le voulait. Quoi qu’il en soit, il est libre de partir », a répliqué Torres. « Dire que je l’ai trompé... il faut avoir un culot monstre pour venir me dire, après 30 ans, que je l’ai trompé. Ce qu’il doit faire, c’est respecter les joueurs. »

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Des discussions décisives attendent Sancho

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Sancho doit maintenant déterminer si rejoindre une équipe de Liga en difficulté et minée par les divisions lui offrira le cadre nécessaire pour retrouver une confiance ébranlée. Ses discussions avec Bordalas devraient peser lourd dans sa décision d’accepter ou non cette réduction drastique de salaire pour relancer sa carrière en Espagne.

Si l’ailier renonce à rejoindre le club basé à Madrid, son avenir footballistique restera dans l’incertitude. Les clubs de première division semblant peu enclins à miser sur lui après ses récentes difficultés, ses possibilités de revenir au plus haut niveau paraissent de plus en plus limitées.