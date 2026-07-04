Jaden Slory pourrait quitter le Feyenoord pour rejoindre plusieurs clubs de l'Eredivisie

Selon le site de supporters FR12, Jaden Slory suscite l’intérêt du SC Cambuur et du Willem II. Le Feyenoord doit donc prendre une décision importante concernant l’avenir de cet ailier de 21 ans.

Le Rotterdamois est lié au club de De Kuip jusqu’en milieu d’année 2029. Ces six derniers mois, il a été prêté aux Go Ahead Eagles.

En quinze matchs sous les couleurs du club de Deventer, l’attaquant n’a délivré qu’une seule passe décisive. Feyenoord peut donc choisir de céder définitivement le jeune international, mais un nouveau prêt reste également une option.

À Leeuwarden comme à Tilburg, on se dit prêt à l’accueillir. Selon Transfermarkt, ce droitier est actuellement évalué à 700 000 euros.

Il n’a disputé que sept matchs officiels avec l’équipe première de Feyenoord, pour une seule passe décisive.

C’est lors de son prêt au FC Dordrecht qu’il a connu sa période la plus fructueuse à ce jour : en 38 matchs officiels, il a inscrit douze buts et délivré dix passes décisives.

Samedi après-midi, il effectuera un bref retour à Dordrecht : le Feyenoord y disputera un match amical à 14 h 30 contre le club local.