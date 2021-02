Jacques-Henri Eyraud estime que la Ligue 1 à 20 clubs "n’est plus viable"

A l’occasion d’un colloque sur le business et le football, Eyraud a estimé que la Ligue 1 devait passer à 18 clubs pour être de nouveau compétitive.

Depuis les incidents qui ont éclaté à la Commanderie, Jacques-Henri Eyraud est sous le feu des projecteurs. Plutôt discret depuis l’arrivée Pablo Longoria comme head of football de l’OM, le président marseillais a été vivement critiqué par les supporters du club, qui demande tout simplement sa démission. Ce ne sont d’ailleurs pas ses mise en demeure des groupes de supporters qui vont lui faire gagner en capital sympathie.

Qu’importe, Eyraud reste encore et toujours le président de l’OM et compte bien faire valoir les intérêts de son club. Malgré l’arrivée de Frank McCourt comme nouveau propriétaire il y a cinq ans, les finances de l’OM sont dans le rouge et ce n’est pas la crise liée au Covid-19 qui a arrangé les choses sur la Canebière, comme partout en France à l’image de l’OL qui a annoncé un déficit de 111 millions d’euros.

C’est d’ailleurs la crise sanitaire et économique qui frappe le monde qui a poussé Jacques-Henri Eyraud à participer à un colloque, organisé ce mercredi par le Financial Times. Du Brexit à la Superligue européenne voulue par les géants européens, les nombreux sujets financiers liés au football ont été passés en revue.

La Ligue 1 n’a d’ailleurs pas fait exception. Invité à réagir sur le retrait de Mediapro, seulement six mois après la mise en service de la chaîne, le président de l’OM a assuré que personne n’avait vu venir cette faillite, comme pour dédouaner tous les décideurs ayant validé ce contrat à un milliard d’euros.

Le retrait du groupe sino-hispanique a entraîné une perte de revenus de 40% pour les clubs français concernant les droits TV et cette catastrophe industrielle doit pousser la Ligue à revoir sa copie sur le format du championnat de France d’après Eyraud. Il estime que « la Ligue 1 à 20 clubs n’est plus viable » économiquement et qu’il faudrait passer à 18 ans, comme c’était le cas jusqu’en 2002. Une volonté partagée par Vincent Labrune, président de la LFP, et de nombreux présidents de clubs.

Cette baisse du nombre d’équipes engagées permettrait une meilleure répartition des droits TV pour les pensionnaires de l’élite et ainsi rendre la Ligue 1 plus attractive à l’échelle européenne avec des effectifs renforcés. Parmi les cinq grands championnats européens, seule la Bundesliga évolue avec seulement 18 clubs et quand on voit le parcours du Bayern Munich ou les bonnes surprises que sont le Borussia Dortmund, le RB Leipzig ou encore le Borussia Mönchengladbach, on ne peut que valider ce projet. Canal Plus l’a bien compris avant l’appel d’offres pour la période 2021-2024 et se montrerait pour.

