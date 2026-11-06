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Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a dévoilé une liste de 27 joueurs pour les deux derniers matches de groupe de la Ligue des nations de l’UEFA contre la République tchèque et l’Angleterre. Le défenseur de Côme Jacobo Ramon est convoqué à la surprise générale, tandis que des problèmes physiques écartent trois joueurs clés du FC Barcelone.

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De la Fuente convoque 27 joueurs pour deux matches décisifs

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a dévoilé sa liste de 27 joueurs pour les deux dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA. L’Espagne se rendra à Prague pour affronter la République tchèque le jeudi 12 novembre, avant de recevoir l’Angleterre au stade Metropolitano le dimanche 15 novembre.

Après avoir remporté ses quatre matches lors de la précédente trêve internationale, l’Espagne, championne d’Europe et tenante du titre en Ligue des nations, a déjà assuré sa place en quarts de finale.

L’équipe de De la Fuente doit toutefois encore s’assurer la première place du groupe A3 pour disputer à domicile le match retour de son quart de finale en mars, tout en préservant sa série de 43 matches sans défaite en compétition officielle.

Jacobo Ramon convoqué à la surprise générale sur fond de blessures à Barcelone

La principale surprise de la liste de De la Fuente est la présence du défenseur central de Como Jacobo Ramon, convoqué pour la première fois en équipe nationale A afin de renforcer la défense aux côtés de Pau Cubarsi, Dean Huijsen et Aymeric Laporte.

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À l’inverse, les blessures ont conduit à des changements dans le groupe. Trois habitués de Barcelone, Eric Garcia, Dani Olmo et Rodri, sont absents alors qu’ils poursuivent leur convalescence respective.

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La défense et le poste de gardien bénéficient des retours du latéral droit de Tottenham Pedro Porro et du gardien de Barcelone Joan Garcia, tous deux remis des problèmes physiques qui les avaient privés de la précédente trêve internationale.

La liste complète des 27 joueurs pour les matches de novembre

Gardiens de but : Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alvaro Valles.

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Défenseurs : Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramon, Marc Cucurella, Alex Grimaldo.

Milieux de terrain : Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Alex Baena, Fermin Lopez, Pablo Barrios, Marc Roca.

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Attaquants : Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea.

La première place du groupe et le rang au classement FIFA en jeu

Bien qu’elle ait déjà assuré sa qualification pour la phase à élimination directe, l’Espagne doit encore passer deux tests importants pour conclure sa campagne de groupe. Avec trois points d’avance sur l’Angleterre en tête du groupe, elle entend confirmer sa précédente victoire 3-2 face aux Anglais à Wembley.

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Obtenir de bons résultats contre les Tchèques et les Anglais reste également essentiel pour préserver la place de l’Espagne au premier rang du classement mondial officiel de la FIFA.

Le groupe se réunira pour son stage de préparation à la Ciudad del Futbol, à Las Rozas, le lundi 9 novembre, avant de partir pour Prague.