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Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a dévoilé une liste de 27 joueurs pour les deux derniers matches de groupe de la Ligue des nations de l’UEFA, contre la République tchèque et l’Angleterre. Le défenseur de Côme Jacobo Ramon est appelé à la surprise générale, tandis que des problèmes physiques écartent trois joueurs clés du FC Barcelone.

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De la Fuente dévoile un groupe de 27 joueurs pour deux matches cruciaux

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a dévoilé son groupe de 27 joueurs pour les deux dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA. L’Espagne se rendra en République tchèque, à Prague, le jeudi 12 novembre, avant de recevoir l’Angleterre au stade Metropolitano le dimanche 15 novembre.

Après avoir remporté ses quatre matches lors de la précédente fenêtre internationale, l’Espagne, championne d’Europe et de la Ligue des nations en titre, a déjà assuré sa place en quarts de finale.

L’équipe de De la Fuente doit toutefois encore obtenir la première place du groupe A3 pour disputer à domicile le match retour de son quart de finale en mars, tout en préservant sa série de 43 matches officiels sans défaite.

Jacobo Ramon appelé à la surprise générale sur fond de blessures à Barcelone

La principale surprise de la sélection de De la Fuente est la présence du défenseur central de Côme Jacobo Ramon, convoqué pour la première fois en équipe première afin de renforcer la défense aux côtés de Pau Cubarsi, Dean Huijsen et Aymeric Laporte.

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À l’inverse, les blessures ont ouvert la voie à des changements dans le groupe. Trois habitués de Barcelone, Eric Garcia, Dani Olmo et Rodri, sont absents alors qu’ils poursuivent chacun leur convalescence.

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La défense et le poste de gardien bénéficient des retours de l’arrière droit de Tottenham Pedro Porro et du gardien de Barcelone Joan Garcia, tous deux remis des problèmes physiques qui les avaient privés de la précédente fenêtre internationale.

Le groupe complet de 27 joueurs pour les matches de novembre

Gardiens : Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alvaro Valles.

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Défenseurs : Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramon, Marc Cucurella, Alex Grimaldo.

Milieux de terrain : Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Alex Baena, Fermin Lopez, Pablo Barrios, Marc Roca.

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Attaquants : Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea.

La première place du groupe et le rang au classement FIFA en jeu

Bien qu’elle soit déjà qualifiée pour la phase à élimination directe, l’Espagne disputera deux matches à fort enjeu pour conclure sa campagne de groupe. Avec trois points d’avance sur l’Angleterre en tête du groupe, elle entend confirmer sa précédente victoire 3-2 contre les Anglais à Wembley.

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Obtenir de bons résultats face aux Tchèques et aux Anglais reste également essentiel pour que l’Espagne conserve sa place de numéro un mondial au classement officiel de la FIFA.

Le groupe se réunira pour son stage de préparation à la Ciudad del Futbol de Las Rozas le lundi 9 novembre, avant de partir pour Prague.