Partager Suivez GOAL sur Google

Nicolas Jackson a été officiellement élu joueur du mois d’octobre en Premier League après une série de performances remarquables. L’attaquant d’Aston Villa a devancé une rude concurrence pour décrocher cette distinction individuelle, après avoir été le fer de lance de son équipe dans l’élite.

Publicité

La fin de la disette à Villa Park

Un joueur d'Aston Villa a enfin décroché l'une des distinctions mensuelles de la Premier League. Le sacre de Jackson marque une étape importante pour le club des Midlands de l'Ouest : il est le premier joueur de Villa à être élu joueur du mois depuis Christian Benteke, en avril 2015.

L'attaquant de 25 ans a connu une ascension remarquable depuis son arrivée à Aston Villa en provenance de Chelsea, quittant Londres pour Birmingham. Il a remporté le titre de joueur du mois après avoir inscrit quatre buts en autant de matches en octobre. Son contrat avec Villa court jusqu'à l'été 2031.

Un mois d'octobre remarquable

Jackson a commencé le mois en inscrivant un but égalisateur crucial lors d'un match nul très disputé contre Brentford (2-2), donnant le ton pour la suite. Il a ensuite livré une prestation pleine d'abnégation lors d'une courte victoire à l'extérieur contre Newcastle United (1-0), prouvant qu'il pouvait peser sur un match même sans marquer.

Le temps fort incontesté de son mois est survenu face à Manchester City. Jackson a inscrit un doublé pour mener Villa à une victoire 2-1, un résultat qui a fait de Villa la première équipe cette saison à prendre des points à celle d'Enzo Maresca. Il a terminé le mois en ouvrant le score lors d'un match nul contre Fulham.

Publicité Publicité

Dans la course au Soulier d'or

Cette série prolifique lui a non seulement valu un trophée individuel, mais l'a aussi propulsé dans la course au Soulier d'or. Erling Haaland domine actuellement le classement des buteurs de Premier League avec neuf buts, devant Alexander Isak, qui en compte sept, tandis que Jackson occupe la troisième place avec six réalisations.

Prochains matchs AVL Premier League 10:00 SUN

Jackson est également entré dans l'histoire en devenant seulement le quatrième joueur sénégalais à remporter cette distinction, après notamment Sadio Mane, dernier à l'avoir obtenue en novembre 2019.

Une concurrence relevée

La course au prix d'octobre était loin de se résumer à Jackson, qui figurait parmi huit joueurs présélectionnés. Il était en concurrence avec Evanilson de l'AFC Bournemouth, le duo d'Arsenal Ezri Konsa et Declan Rice, Jack Rudoni de Coventry City, Jan Paul van Hecke de Tottenham Hotspur, ainsi que Bart Verbruggen et Luka Vuskovic de Brighton & Hove Albion, tous également nommés pour cette distinction.