Jack van Gelder critique sévèrement la gestion des pauses boisson par la NOS

Jack van Gelder, ex-commentateur de la NOS, s’irrite de la gestion des pauses hydratation par la chaîne publique néerlandaise durant la Coupe du monde. Il a donc décidé de ne plus suivre les rencontres de la phase finale sur son ancien diffuseur.

La FIFA prévoit en effet une pause hydratation au milieu de chaque mi-temps, une décision qui a déjà suscité de vives critiques. Pour Van Gelder, l’introduction de ces deux courtes interruptions par rencontre n’est pas en soi un problème.

« Mais bien sûr, ça fait beaucoup de bruit aux Pays-Bas. Parce que chez nous, on a tout simplement des publicités à ces moments-là », explique Van Gelder lors d’un entretien avec Radio 538, soulignant pourquoi il désapprouve autant la manière de travailler de la NOS.

Ce passionné de football suit désormais systématiquement les rencontres sur la chaîne belge VRT. « Là-bas, je vois les entraîneurs échanger avec les joueurs, les soigneurs s’occuper des joueurs pour les remettre sur pied. Ça permet de rester dans le match. Mais chez nous, on se déconnecte complètement. »

Une approche bien différente de celle des Pays-Bas, soupire Van Gelder, visiblement déçu. « La chaîne pour laquelle j’ai toujours travaillé, la NOS, est soudainement devenue commerciale elle aussi. Mais d’une très mauvaise manière. »

Enfin, celui qui a commenté plus de trois cents matchs de l’équipe nationale néerlandaise à la radio regrette aussi la suppression d’un poste de commentateur durant le premier tour de la Coupe du monde : « Il n’en restait qu’un seul, c’est un peu maigre. »