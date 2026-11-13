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Jack Grealish est officiellement sorti du silence après une période de mise à l’écart à Everton, présentant ses excuses sincères aux supporters du club. Le joueur prêté par Manchester City a retrouvé les terrains jeudi lors d’un match amical à huis clos contre Derby County.

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Grealish réintègre le groupe d’Everton après sa mise à l’écart

L’ailier de 31 ans n’avait plus joué pour le club de la Mersey depuis le 17 octobre, manquant quatre matches consécutifs à la suite d’un manquement à la discipline du club. Son entraîneur, David Moyes, n’a pas révélé les raisons précises de cette décision et n’a donné que peu de détails à ce sujet devant les médias.

Avant le déplacement d’Everton sur le terrain de Newcastle United, le 2 novembre, Moyes avait simplement déclaré que l’attaquant n’était « pas en condition pour jouer un match ». Sa présence au Hill Dickinson Stadium cette semaine marque toutefois la fin de sa mise à l’écart du groupe.

L’ailier sort du silence sur Instagram

Jeudi, Grealish s’est adressé directement aux supporters d’Everton sur les réseaux sociaux. Il a exprimé ses regrets concernant sa récente absence et réaffirmé son engagement envers le club après son retour réussi sur le terrain.

« Ça fait plaisir de retrouver les gars sur le terrain aujourd’hui, après quelques bonnes journées d’entraînement », a écrit l’attaquant dans sa story Instagram. « Je tiens à présenter mes excuses aux supporters et à toutes les personnes du club pour ne pas avoir pu aider l’équipe ces dernières semaines.

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« J’adore jouer pour ce club et j’ai hâte de rejouer devant vous sous le maillot d’Everton. À très bientôt. »

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Un passage mouvementé sur la Mersey

Ce dernier incident vient s’ajouter à un passage déjà mouvementé à Everton. Grealish avait d’abord rejoint le club en prêt pour la première moitié de la saison 2025-26, mais une blessure frustrante avait écourté ce premier séjour.

Il a finalement fait son retour au club en signant un nouveau contrat temporaire le dernier jour du mercato. Sa participation au match amical de jeudi est le signe le plus fort à ce jour que toutes les parties sont prêtes à tourner la page de ce récent manquement à la discipline.

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À la reconquête d’une place de titulaire

Le problème interne semblant résolu et après avoir obtenu un temps de jeu précieux face à Derby, Grealish va désormais chercher à retrouver sa place dans le onze de départ de Moyes. L’ailier devra prouver sa condition physique à l’entraînement pour convaincre son entraîneur qu’il est prêt à reprendre immédiatement la compétition.