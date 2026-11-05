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Le deuxième passage de Jack Grealish à Everton, déjà difficile, connaît un nouveau contretemps : l’entraîneur David Moyes a confirmé que le milieu de terrain ne participerait pas au match de Premier League de vendredi contre Coventry City. Le joueur de 31 ans reste à l’écart après un récent problème disciplinaire qui lui a valu d’être exclu du groupe professionnel.

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Grealish dans la tourmente disciplinaire

Le milieu de terrain d'Everton Grealish devrait rester à l'écart alors que le club prépare son prochain match contre Coventry City. Le joueur de 31 ans, actuellement prêté par Manchester City, a déjà manqué les deux dernières rencontres d'Everton face à Newcastle, en Premier League et en Carabao Cup, à la suite d'un « manquement à la discipline du club ».

Moyes a abordé la situation lors de sa conférence de presse d'avant-match jeudi, confirmant que le milieu créatif n'était pas encore prêt à réintégrer le groupe. « Non, Jack n'est pas disponible », a déclaré Moyes sans détour. Malgré les tensions autour de cette situation, l'entraîneur expérimenté a laissé entendre qu'une réconciliation pourrait se profiler. « Je ne vous dévoilerai pas le plan, mais nous travaillerons bientôt de nouveau avec Jack. »

Le club avait auparavant attribué son absence lundi à un manque de rythme, même si Moyes avait alors refusé de commenter la situation en détail.

L'incertitude pendant la trêve internationale

Alors que les compétitions nationales vont s'interrompre pour la prochaine trêve internationale, de nombreux observateurs estiment que cette période pourrait donner aux deux parties le temps nécessaire pour régler leurs différends. Interrogé sur la possibilité que cette pause permette de résoudre définitivement la question disciplinaire, Moyes n'a pas voulu se prononcer sur la date d'un éventuel retour. « Nous devons simplement attendre et voir comment les choses évoluent », a ajouté l'entraîneur d'Everton.

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L'absence de date de retour précise laisse penser que Grealish, vainqueur de trois titres de Premier League, d'une Ligue des champions, d'une Coupe d'Angleterre, d'une Supercoupe de l'UEFA et d'une Coupe du monde des clubs, doit encore prouver son engagement au staff technique avant de réintégrer le groupe pour les matches.

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Une étoile de l'Etihad en perte d'éclat

La situation actuelle de Grealish contraste fortement avec son statut de joueur clé lors de la saison historique du triplé de Manchester City en 2022-23. Alors que son contrat doit expirer à la fin de la saison, le milieu de terrain fait désormais face à un avenir incertain en club.

Son premier prêt à Goodison Park avait laissé entrevoir toute l'étendue de son talent : il avait inscrit deux buts en 22 apparitions, mais cette période avait finalement été freinée par une blessure importante.

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Une saison discrète sur le terrain

Sur le terrain, Grealish peine à peser lors de son deuxième prêt à Everton et n'a marqué aucun but en six apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Son absence intervient à un moment crucial pour Everton, actuellement septième de Premier League avec 13 points, à seulement trois longueurs de Chelsea, quatrième.