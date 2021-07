Jack Grealish l'assure... il voulait tirer un pénalty !

Resté spectateur de la séance de tirs au but perdue face à l'Italie, l'Anglais assure s'être proposé pour tirer.

Jack Grealish a riposté à ceux qui l'accusaient de ne pas avoir pris sa chance alors que l'Angleterre avait besoin d'expérience et de sang-froid lors d'une séance de tirs au but à couper le souffle en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie. Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous échoué dans cet exercice périlleux, entraînant par la suite de nombreuses interrogations sur les choix de Gareth Southgate... Pourquoi faire tirer de jeunes joueurs sous pression quand on peut faire le choix de l'expérience ?

Les doigts ont donc été pointés dans la direction de Jack Grealish, considéré comme un talent offensif avec une capacité plus que suffisante pour convertir sa tentative, mais il prétend s'être porté volontaire lorsque Gareth Southgate cherchait une liste de cinq premiers tireurs. Oui, le capitaine d'Aston Villa voulait tirer !

Jack Grealish prend la parole sur Twitter

"J'ai dit que je voulais en prendre un !!!! Le gaffer (Gareth Southgate) a pris tellement de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l'a fait ce soir ! Mais je ne laisserai pas les gens dire que je ne voulais pas prendre un peno quand j'ai dit que je le ferai", a insisté le milieu offensif, via un message posté sur son compte Twitter.

Grealish n'a jamais tenté de penalty pour Villa au niveau senior, mais c'est uniquement parce que des options alternatives ont toujours été privilégiées. Il est confiant dans cet exercice et apporte des garanties. Cette opportunité lui a été refusée, l'Angleterre subissant une défaite 3-2 alors que Gianluigi Donnarumma s'est sublimé.

Jordan Pickford a stoppé deux tentatives italiennes, mais ses efforts ont finalement été réduits à néant alors que les Three Lions ont vu 55 ans de blessure se prolonger jusqu'à la Coupe du monde de l'année prochaine au Qatar. It's coming home ? Toujours pas. Mais ça n'est jamais passé aussi proche...