Comment regarder Jablonec - Lugano avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous à celui du diffuseur officiel pour accéder au contenu et profiter du match !

Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 Stadion Strelnice

Jablonec reçoit Lugano au Stadion Strelnice, à Jablonec nad Nisou, pour un match de la phase de ligue de la Ligue Conférence.

L’équipe locale traverse une mauvaise passe. Elle occupe la 23e place du classement de la Ligue Conférence et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches.

L’équipe de Lubos Kozel s’est inclinée 3-1 face à Artis Brno en première division le 21 novembre. Elle avait auparavant perdu 2-1 en coupe contre ce même adversaire, après une défaite 5-0 face au Slavia Prague fin octobre.

Lugano se déplace dans une bien meilleure forme et occupe la première place du classement de la Ligue Conférence. L’équipe de Mattia Croci-Torti a remporté quatre de ses cinq derniers matches.

Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Grasshopper en Super League le 21 novembre. Sur la scène européenne, elle a battu le FK Kauno Zalgiris 3-0 lors de sa précédente sortie.

L’équipe visiteuse se rendra en République tchèque avec un net avantage au vu de sa forme actuelle. Voici comment suivre le match.

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