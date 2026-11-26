Comment regarder Jablonec - Lugano avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 Stadion Strelnice

Jablonec reçoit Lugano au Stadion Strelnice, à Jablonec nad Nisou, pour une rencontre de la phase de ligue de la Ligue Conférence.

L’équipe locale traverse une mauvaise passe. Elle occupe la 23e place du classement de la Ligue Conférence et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches.

L’équipe de Lubos Kozel s’est inclinée 3-1 face à Artis Brno en First League le 21 novembre. Cette défaite faisait suite à un revers 2-1 en coupe contre le même adversaire et à une défaite 5-0 face au Slavia Prague fin octobre.

Lugano se déplace dans une bien meilleure dynamique et occupe la première place du classement de la Ligue Conférence. L’équipe de Mattia Croci-Torti a remporté quatre de ses cinq derniers matches.

Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Grasshopper en Super League le 21 novembre. En Europe, Lugano avait battu le FK Kauno Zalgiris 3-0 lors de sa précédente rencontre.