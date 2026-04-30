Jaap Stam est l’invité d’un épisode de Voetbalzone et VERSUZ, en collaboration avec le Service des établissements pénitentiaires. Outre la création d’un top 5 des meilleurs défenseurs de tous les temps et la participation à quelques jeux sympas, il parle sans détours de son « addiction ». L’ancien défenseur de Manchester United confie qu’il buvait jusqu’à vingt tasses par jour il y a encore peu.

« Quand j’étais encore entraîneur, c’était vraiment grave. Tu arrives au club et la première chose que tu fais, c’est de prendre un café. Puis les entraîneurs arrivent et tu prends un autre café. Quand celui-là est fini ? Encore un café », raconte Stam.

« Ensuite, on attend l’arrivée des joueurs. S’il reste un peu de temps, on prend encore une tasse, puis une autre. Avant même le début de l’entraînement, on en est déjà à cinq ou six tasses de café », poursuit l’ancien international néerlandais.

« Ensuite, on passe une heure et demie sur le terrain. À l’issue de la séance, on débriefe autour de quelques tasses. À midi, j’en suis déjà à dix. »

« L’après-midi, on en prend encore un de temps en temps. Un peu moins, mais quand même environ cinq au total. Après le dîner, encore un, pas trop, sinon je n’arrive pas à dormir », poursuit-il.

« Tu en parles comme si c’était tout à fait normal », réagit le présentateur Jelle Kusters. « Oui, mais c’est normal pour beaucoup de gens, personne n’ose le dire. Moi, au moins, je l’assume », répond Stam.

L’ancien défenseur reconnaît toutefois avoir réduit sa consommation. « Je dormais mal et j’en imputais la faute à ma carrière de footballeur. Jambes sans repos et autres désagréments. Mais maintenant que je n’en bois plus que trois par jour, mon sommeil s’est nettement amélioré », conclut-il.

Après l’anecdote de Stam, Leonard, ex-gardien du SC Cambuur désormais agent pénitentiaire, l’assure : au sein du DJI, on prend le temps d’un café entre collègues.

« Bien sûr, il y a aussi de la place pour prendre un café avec les collègues entre les murs. Ce sont justement ces moments qui permettent de discuter des événements et de les relativiser. Quand on est nouveau chez DJI, on est très bien accompagné dans ce domaine. »

Tout comme Jaap Stam solidifiait la défense, les agents de sécurité de DJI veillent à la sûreté. Ce poste vous intéresse ? Rendez-vous sur la rubrique « Travailler chez DJI ».











