Si Jaap Stam avait son mot à dire, le sélectionneur Ronald Koeman devrait aligner un autre duo de défenseurs centraux, a-t-il affirmé au journal De Telegraaf. L’ancien international estime que Virgil van Dijk et Micky van de Ven forment une association complémentaire et recommande par conséquent un nouveau latéral gauche. « Sur le choix du défenseur central droit, j’ai sans doute un avis différent de celui du sélectionneur », explique-t-il.

Lors de la préparation pour la Coupe du monde, la charnière centrale avait été confiée, lors des deux dernières sorties, à Virgil van Dijk et au défenseur de Brighton Jan Paul van Hecke. Pour Stam, van Hecke constitue une bonne option, mais il n’est pas encore tout à fait au niveau.

« Jan Paul van Hecke est une bonne option comme défenseur central droit, mais il n’est pas encore au niveau d’un Van Dijk ou d’un Timber. Il doit encore progresser dans la gestion des espaces, mais ce n’est pas une honte. Il doit maintenant se hisser au plus haut niveau. Je trouve déjà impressionnant de voir comment il s’impose en équipe nationale. »

Selon Stam, Van de Ven se fondrait mieux aux côtés de Van Dijk, notamment grâce à sa vitesse. « Tous deux sont très à l’aise balle au pied, savent dribbler et ont une bonne passe en profondeur. Mais je m’intéresse surtout à la possession de balle de l’adversaire. Les autres pays guettent souvent les moments de transition contre les Pays-Bas. »

Je ne suggère pas que Virgil n’est plus tout à fait le plus rapide à cause de la chaleur ou de son âge ; il reste parfaitement véloce. Mais s’il doit intervenir ou couvrir et que l’adversaire lance un ballon par-dessus, avoir Micky à ses côtés est idéal. Contre l’Algérie, alors qu’il évoluait comme arrière gauche, il a même repoussé un ballon brûlant en première période, alors que le score était encore de 0-0. Sa capacité à corriger les erreurs est un atout précieux », conclut Stam.

Ce glissement tactique implique de trouver un nouveau latéral gauche. Stam aurait retenu Jurriën Timber s’il avait été à 100 %, mais il privilégie aujourd’hui Nathan Aké malgré son faible temps de jeu à Manchester City.

« J’aurais aligné Timber à gauche, car il apporte beaucoup offensivement et peut se projeter comme un milieu supplémentaire tout en maintenant l’équilibre quand Dumfries monte. C’est pourquoi je choisis désormais Nathan Aké. Il a certes peu joué à Manchester City, mais il possède de l’expérience à ce poste, s’intègre bien dans le jeu et reste solide dans son placement. »



